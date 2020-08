La Isla cumple 5 semanas sin nuevos contagios del coronavirus Covid-19

El Servicio Canario de Salud mantiene su trabajo constante en la búsqueda de casos positivos por coronavirus en la Isla, realizando una media de 80 test PCR diarios entre pacientes sospechosos y personal sanitario que regresa a sus labores tras su periodo vacacional para prestar sus servicios en los centros.

Tras cinco semanas desde que se diera de alta al último paciente afectado por Covid-19, desde el Área de Salud de La Palma se informa que la isla continúa con "cero casos", realizando pruebas serológicas también a aquellos viajeros que llegan desde "zonas calientes", desde el punto de vista epidemiológico. Ante eso, la gerente de Servicios Sanitarios del Hospital de La Palma, Mercedes Coello, destaca que "en todo el país surgen focos" por lo que no descarta que "en cuestión de tiempo surja algún caso" en la Isla. Por ello, pide que "continuamos pidiendo extremar las medidas del distanciamiento social y del uso de mascarillas cuando no es posible la misma". El control de la pandemia está ahora en manos de la Red de Médicos Centinelas, en busca de casos sospechosos, "pero estos sanitarios no pueden hacer solos este trabajo", señala Coello, añadiendo que "necesitan que la población colabore no relajando las medidas ni confiándose ahora que el virus está controlado".