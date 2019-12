El TMT dará trabajo a más de 1.700 palmeros si finalmente viene a la Isla

El Telescopio de Treinta Metros (TMT) dará trabajo a más de 1.700 palmeros en el caso de que, finalmente, se instale en la isla. Son cálculos que ha realizado recientemente un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Laguna (ULL), que estima que la contratación de asalariados en la isla en el sector de la astrofísica podría aumentar hasta el 10%, con la puesta en funcionamiento del que será el telescopio más grande de su tipo en el mundo.

El estudio actualmente sitúa al sector de la astrofísica -promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en un 2,3% del empleo asalariado de la isla. Es decir, el trabajo de unas 513 personas en la isla se relaciona de algún modo con esta ciencia. De esta manera, cada año, el sector ha contribuido en un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de La Palma, casi ocho veces más que lo que significa porcentualmente este sector en Tenerife.

"En caso de que el TMT decidiese finalmente instalarse en la Palma, tenemos ya estimaciones de que este proyecto elevaría los actuales números en la isla de la Palma a más del doble", afirmó a este periódico el director del IAC, Rafael Rebolo, que estima que, concretamente en el personal asalariado generado por la astrofísica, directo más indirecto e inducido, "podría llegar a alcanzar un 10% del total de personal asalariado en esta isla". Teniendo en cuenta que el total de empleados asalariados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) se sitúa en 22.301, solo el TMT daría trabajo a 1.717 palmeros. En ese caso, la ciencia del cielo y el espacio habrá creado en La Palma aproximadamente 2.230 empleos.

Más empleo inducido

"Es el empleo inducido el que se prevé que crezca más", comenta el director del Astrofísica, es decir, aquel que tiene que ver con actividades no directas pero vinculadas con el funcionamiento del TMT. Rebolo, además, adelantó su pretensión de presentar los principales resultados de este estudio de manera más exhaustiva en un par de semanas.

La decisión de la llegada del TMT a Canarias, que en octubre anunciaron que era "cuestión de semanas", continúa demorándose y no tiene visos de tomarse pronto, a pesar de que las protestas en Mauna Kea (Hawái) continúan activas. Según el Consorcio Internacional del TMT, también conocido como The Thirty Meter Telescope International Observatory (TIO), "Mauna Kea sigue siendo el sitio preferido para TMT" y, "en este momento, no hay fecha establecida para determinar los próximos pasos para su construcción".

El problema está en que, si el Consorcio no toma una decisión pronto sobre la construcción del coloso de observación astronómica, "existe la posibilidad real de que el proyecto se cancele", como ha aseverado recientemente Rafael Rebolo. "En Hawái se mantiene el bloqueo desde julio", recordó el director del Astrofísico, que concluyó que el conflicto entre los nativos de la isla del Pacífico y los miembros del Consorcio está "enquistado y sin vías de solución". De hecho, según un última estimación del Consejo del condado de Hawái, estos cuatro meses de las protestas ininterrumpidas contra el TMT ya han costado cinco millones de dólares al estado norteamericano.

"La solución podemos ser nosotros, aquí en Canarias", insistió el director del astrofísico, que ve en el Observatorio del Roque de los Muchachos "una posibilidad real" para poder albergar esta gran construcción. Con la vista en captar los mayores apoyos posibles para que el Consorcio se decida finalmente por La Palma, el IAC ha comenzado una campaña en redes sociales titulada La Palma quiere el TMT que, además, se puede seguir a través del hashtag #tmtlapalma. La campaña consiste en una serie de vídeos cortos donde distintas personalidades reconocidas en el sector científico, cultural y económico trasladan su opinión a favor de la instalación del gran telescopio se quede en La Palma. En dichas piezas audiovisuales han participado ya el escritor, Juan Cruz, y el presidente de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), Tomás Barreto. Este último afirma que el TMT será "muy importante para la isla", puesto que, desde su instalación, ya habrá "actividad para muchos sectores de la economía de la isla". "Generará actividad relacionada con la industria y abrirá caminos para que los jóvenes ganen afición por la astrofísica", reclamó Barreto, que culmina su discurso afirmando que "los empresarios decimos al TMT sí o sí".