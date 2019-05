UB mantiene al alcalde para el 26M a la espera de la Junta Electoral

Unión Bagañeta (UB) mantendrá al alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, como candidato a la Alcaldía de Tazacorte en las elecciones del próximo 26 de mayo, a pesar de ser condenado, en sentencia no firme, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso Los Tarajales.

Fuentes nacionalistas han confirmado a esta redacción que el partido integrado en Coalición Canaria, aunque con autonomía de funcionamiento y de toma de decisiones, es consciente del escrito remitido por IUC a la Junta Electoral, tal y como EL DÍA adelantó en su edición de ayer, en la que se solicita aclaración sobre si el alcalde es elegible, pero UB mantiene que la sentencia no es firme y, por ello, no hay motivo para modificar la candidatura.

UB está además convencida de que Ángel Pablo Rodríguez será absuelto por la Audiencia Provincial, tal y como ha ocurrido en la sentencia del Juzgado de lo Penal con el resto de acusados.

Sin embargo, las mismas fuentes señalan que esa seguridad no existe en CC, donde sí existen serias dudas sobre la resolución de la junta electoral. Confían en que sea favorable a los intereses del alcalde, pero a la vez tienen en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo, que establece que una persona inhabilitada, aunque la sentencia no sea firme, no se puede presentar a unas elecciones.