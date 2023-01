La Laguna abre el debate de la pirotecnia tras los fuegos artificiales de la cabalgata

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna debatirá en su próxima sesión sobre los fuegos artificiales y acerca de la conveniencia de crear una ordenanza reguladora de esta práctica. El asunto, ya de actualidad con la fiestas navideñas y la creciente controversia con los petardos y voladores por sus efectos negativos para animales y personas con transtorno del espectro autista, ha terminado por agitarse en La Laguna tras la amplia exhibición pirotécnica que tuvo lugar a modo de cierre de la cabalgata de los Reyes Magos.

El desfile se convirtió desde la noche del jueves en foco de críticas en las redes sociales, especialmente en dos publicaciones en la página de Facebook del Consistorio (pasadas las 17:00 horas de ayer, una de ellas se situaba en 200 comentarios y la otra superaba los 120). Los usuarios mostraban su enfado con la animación, la falta de caramelos, el ritmo de la comitiva... También aparecía ahí la iniciativa pirotécnica. Alguna opinión llegaba a apreciar una contradicción entre habilitar una zona sin ruidos en un tramo de la calle Nava y Grimón –dirigida a personas con autismo– y desarrollar en paralelo un espectáculo pirotécnico inédito, al menos con esa duración, en esta fecha en el casco lagunero.

El asunto irá a pleno después de que Coalición Canaria (CC) registrase el 4 de enero una moción «para el inicio de expediente del proceso participativo que dé lugar a la creación de una ordenanza reguladora del uso de la pirotecnia en el municipio de San Cristóbal de La Laguna». Más en detalle, la iniciativa apuesta por un proceso que conduzca a un texto normativo en el que se fijen «horarios y lugares, cargas explosivas y/o sonoras, autorizaciones especiales y excepciones tradicionales, prohibiciones de uso, control de venta, publicidad preventiva de las exhibiciones, y todas aquellas regulaciones que permitan mantener las tradiciones, mitigando o evitando los efectos negativos para la salud de personas y animales».

Preguntado este viernes sobre lo ocurrido en la cabalgata lagunera, el portavoz local de CC, Jonathan Domínguez, manifestó: «En la cabalgata de Reyes de La Laguna no es tradición tener una exhibición de fuegos artificiales de esa cantidad ni impacto. Me pareció completamente fuera de lugar, además de totalmente contradictorio ser, por un lado, sensibles con el ruido con un tramo adaptado y, por otro, terminar la cabalgata con una exhibición de fuegos tan desproporcionada. Si lo que se gastaron en fuegos se lo hubieran gastado en caramelos, que eran bien escasos, o en más contenido infantil de calidad, posiblemente la gente lo hubiera entendido mejor». Y añadió: «Pero mi moción va más allá de los fuegos de la cabalgata; es una respuesta a las demandas sociales. No estamos en contra de los fuegos artificiales en las festividades tradicionales con arraigo y trascendencia, pero no podemos seguir con un descontrol tan evidente como el que estamos viviendo».

Por su parte, desde la Concejalía de Fiestas sostuvieron que hubo fuegos de «bajo impacto sonoro». «La pirotecnia que la llevó a cabo fue la ganadora de la exhibición pirotécnica del Cristo. Se hizo una inversión de 3.000 euros», expusieron. «También se dio la circunstancia de que algunos fuegos fueron lanzados por particulares, muy difíciles de controlar», alegó el Consistorio.

Pirotecnia y camellos

La situación vivida con los fuegos artificiales en la cabalgata y la propuesta de CC parecen dejar un cambio de papeles en el Ayuntamiento. Sobre todo Unidas se Puede, que en la actualidad gobierna en pacto con el Partido Socialista y Avante, había abanderado desde la oposición este tipo de reivindicaciones. Lo mismo sucedió con el desfile de camellos, contra el que ese partido clamó antes de llegar al poder y que ahora ha aceptado e, incluso, justificado. «No es una cabalgata, es una especie de paseo donde no habrá miles de personas alrededor», defendió una de sus concejalas, Idaira Afonso, antes de su celebración.

En cuanto al espectáculo pirotécnico, el líder de Unidas, Rubens Ascanio, expresó ayer: «Llevamos años apostando por la retirada de los fuegos artificiales de los eventos públicos; fuimos el primer grupo en abordar ese tema en el Ayuntamiento. Creemos que hay mejores alternativas para celebrar sin generar molestias a las mascotas o a personas que no pueden convivir con sonidos fuertes».