El presidente de la Asociación de Vecinos Camino Real de la Villa, Roberto Marrero Carracedo, se queja de que el barrio está a punto de perder el único solar que, según el Plan General de Ordenación (PGO), permite equipamientos socioculturales. Según explica, esto se produce porque el espacio va a ser destinado a la asociación Apanate, y añade que, aunque el colectivo que dirige no pone reparos a que Apanate reciba un espacio, no comparte que Camino de la Villa se quede sin dotaciones de futuro.

Marrero planteó que cabía la posibilidad de, al menos, compartir el futuro inmueble o de crear aparcamientos que también beneficiasen al barrio, pero que, por más que lo han intentado, esos objetivos no han sido posibles. «No me voy a callar», expresó el presidente vecinal, y criticó que no tienen «nada» en la zona y que están «encerrados entre el aeropuerto y la autopista del Norte».