El Ayuntamiento de La Laguna ha incorporado al Inventario de Bienes Municipal el Monumento a la Trilladora, una pieza ubicada en un lateral de la rotonda de acceso al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, que recuerda el carácter agrícola de la población del Camino de la Villa y San Lázaro, según informó ayer el Consistorio, antes de anunciar que este paso se da para la reparación de la máquina.

El deterioro ha sido consecuencia de las inclemencias del tiempo y la ausencia de la protección que lleva años pidiendo la Asociación de Vecinos de San Lázaro. Sin ir más lejos, su presidente, Manuel Hernández, recordaba el problema en julio de 2021: «La solución era tan fácil como ponerle una lámina de metacrilato delante para que no le llegase el agua; nosotros lo pedimos y no lo han hecho». Se trata de una trilladora que había sido restaurada años atrás y colocada en el lugar, al que después se le añadió una marquesina.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Hacienda y Asuntos Económicos, Alejandro Marrero, explican que la medida viene a dar respuesta a la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos Tamarco, que demandaba que el Ayuntamiento asumiera la titularidad de la obra para que pueda ser restaurada. «El Gobierno de La Laguna tiene un firme compromiso con el patrimonio monumental y, en este caso, hablamos de una obra que recoge la memoria agrícola de nuestro municipio, por lo que su conservación es más que necesaria», asegura el alcalde.

En similares términos se expresa en la nota Alejandro Marrero, quien señala que la incorporación de la obra al patrimonio municipal, previo informe favorable del área de Patrimonio Histórico, «nos permitirá acometer desde el Ayuntamiento su restauración, ya que se encuentra en muy mal estado por las condiciones atmosféricas, y de ese modo garantizar su conservación, tal y como nos ha venido demandando la asociación de vecinos».

Se da la circunstancia, detalla el concejal, de que muchas obras del paisaje urbano de La Laguna no están registradas en el Inventario de Bienes Municipal y hasta que no culmine este proceso el Ayuntamiento no tiene potestad legal para intervenir en ellas. «Estamos trabajando para ir resolviendo de forma paulatina esta situación con la que nos encontramos al llegar al Gobierno municipal», asegura el edil.

El monumento está conformado por una trilladora, una piedra de molino, un monolito en el que se encuentran colocados una hoz, un vergo y una guadaña, símbolos de las labores agrícolas.