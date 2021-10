El Consistorio se moviliza para resolver los botellones masivos del Cuadrilátero

«Ambos estamos de acuerdo en que debemos poner todos los medios posibles y hacer lo que esté en nuestras manos para hacer frente a esta situación, que no es exclusiva de La Laguna», señaló el regidor local, y añadió: «El próximo jueves celebraremos una nueva reunión de coordinación con la Subdelegación del Gobierno, en la que también hemos solicitado la presencia del Gobierno de Canarias, así como del Cabildo de Tenerife, a través de la empresa Metropolitano de Tenerife, ya que hemos constatado que hay un importante número de jóvenes que viene en tranvía a nuestro municipio consumiendo alcohol». También hay prevista mañana una Mesa General de Seguridad. Además, el político socialista pidió que los agentes de seguridad del tranvía «hagan una labor preventiva, requisando el alcohol que se consuma en los vagones».

Situación descontrolada

Las manifestaciones de Gutiérrez se producen después de que la situación del Cuadrilátero se haya descontrolado desde el comienzo del curso académico. Esta conocida zona de ocio vivió sus días de gloria a finales de los 90 y en los primeros años de la década de los 2000, hasta que parecía haber entrado en un ocaso del que ahora ha salido repentinamente. En los últimos días han trascendido vídeos de varias peleas, como la que publicó este periódico el viernes en la que un joven recibía una fuerte patada en la cara y caía desplomado, y otra que tuvo lugar en la noche del sábado al domingo. En esa última ocasión también se produjeron otros desórdenes públicos, como un enfrentamiento en el que se llegaron a lanzar botellas y otros objetos, como se recoge en la grabación que circuló por las redes sociales. Los problemas durante el fin de semana fueron incluso más allá: fuentes de la zona de San Roque indicaron que en la mañana del domingo se produjo el lanzamiento de botellas a vehículos que circulaban por la Vía de Ronda.

¿Y cómo se puede salir de esta situación? Además de las reuniones previstas, Luis Yeray Gutiérrez señaló que seguirán «avanzando en el cierre de parques públicos en los que hemos detectado que son utilizados desde primera hora de la tarde para el consumo de alcohol». También apuntó que «esta situación no va a solucionarse de un día para otro, pero hay que trabajar conjuntamente entre todas las administraciones», e invitó a «muchas familias a hacer una reflexión, ya que hemos constatado la presencia de muchos menores de edad en estado de embriaguez, lo que supone un problema social que va más allá del ámbito municipal». Otro de los aspectos en los que se detuvo fue en que no se no se puede «estigmatizar a toda la juventud, que tiene todo su derecho a disfrutar de su ocio; eso sí, condenamos la actitud de pequeños grupos reducidos que se amparan en la multitud para cometer actos vandálicos y ejercer la violencia, algo que no tiene cabida en La Laguna».

Preocupación de la oposición

Coalición Canaria (CC), que había pedido en los últimos días que se convocase la Junta Local de Seguridad, mostró nuevamente ayer su preocupación con el problema. En una rueda de prensa sobre el caso Laycas, el portavoz de los nacionalistas, Jonathan Domínguez, que fuese el mandato pasado concejal de Seguridad Ciudadana, expresó la inquietud personal que le produce la situación, y recordó que CC tomó medidas para reconducir el caos que antaño se vivió en el Cuadrilátero. Afirmó que, mientras que antes se programaba el operativo especial para el inicio del curso desde junio, ahora no existió ese trabajo previo, y se refirió a otros aspectos que considera claves, como son que la URSI (Unidad de Refuerzo al Servicio e Intervención) de la Policía Local fue disuelta y que la Unidad Canina no está operativa en la actualidad, algo parecido a lo que ocurre con la USP (Unidad de Servicio de Paisano) y la unidad Gara. Explicó que esta última, aparte de los casos de violencia de género, se ocupaba de detectar menores en desamparo que iban a delinquir al Cuadrilátero.

Domínguez apuntó que CC dejó preparados los trámites para la oposición que permitiría la entrada de un primer grupo de agentes en la Policía Local. «Llevamos dos años y medio y no ha entrado ni uno», dijo. «Y esto es responsabilidad de quien está gobernando», sostuvo el concejal.

Por su parte, y en una nota, el Partido Popular (PP) exigió que desde el Consistorio se ordene a los policías locales que «sean más exhaustivos en el ámbito de la prevención, para evitar los botellones en la zona del Cuadrilátero». Así lo manifestó el portavoz de los populares, Manolo Gómez, que insistió en que «el alcalde debe tomar las riendas de esta situación y preocuparse de verdad en solucionar lo que ocurre en esta zona cada fin de semana».