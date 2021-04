Los estudiantes del IES San Matías crean una pérgola de energía solar

“Esas farolas hay que cambiarlas”, comenta entre risas el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, a la directora del centro IES San Matías, María Isabel Bretón. Se refiere a las amarillentas luminarias que destacan frente a la reluciente pérgola de energía solar en la que se pueden cargar los coches eléctricos y de la que el centro educativo se abastece. El instituto se surte en un 15% de la energía que genera esta marquesina. Los creadores de la pérgola son los alumnos de los ciclos de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Energía Solar Térmica y el grado medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas. El alcalde alabó ayer esta fuente energética recién creada por los estudiantes durante una visita al IES San Matías de Taco, situado cerca del Barranco del Muerto. Estuvo acompañado de la directora del centro, María Isabel Bretón, quien explicó que este proyecto es “una forma de darle valor al barrio”. “Por eso estamos empeñados en que los proyectos traspasen nuestras puertas”.

Tras observar la marquesina creada por los alumnos, Luis Yeray Gutiérrez y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Hernández, se comprometieron a financiar el parque tecnológico que quiere crear este instituto emprendedor. El parque estará abierto a la ciudadanía para mostrar los diferentes tipos de energías renovables y además servirá como área de prácticas para los estudiantes. “Nos hemos comprometido, así que tengan por seguro que muy pronto comenzará la construcción”, expresó el alcalde lagunero. La pérgola es uno de los elementos que tendrá este parque. Compuesta por módulos fotovoltaicos de 270 vatios, constituye un suministro de energía completamente limpia. La creación del parque vendrá a apoyar el ya existente Museo del Barranco del Muerto, que explica la presencia de dos BIC (Bien de Interés Cultural) en esta zona, aunque la directora lamenta que “ahora solo vienen de visita los colegios, por eso queremos que tenga más importancia en el municipio”. El museo explica los grabados rupestres guanches encontrados en el Muerto y hace un recorrido visual por las diferentes zonas del barranco. El objetivo del encuentro de ayer fue tratar de conseguir que los diferentes proyectos que está realizando el centro obtengan el apoyo municipal.

José Luis Hernández, edil de Medio Ambiente, fue profesor de Matemáticas en este centro y expresa entre bromas a los antiguos compañeros que se encuentra por los pasillos: “Cualquier día vuelvo”. José Luis Hernández se quedó a observar la presentación de los otros proyectos que quieren llevar a cabo en el centro. El proyecto Montaña T, que pretende concienciar sobre la extracción de áridos que sufrió la Montaña de Taco y retirar el rabo de gato y la basura. Los jóvenes también presentaron el videojuego Achinech-Guardinaes del IES San Matías, elaborado con la colaboración del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en el que el jugador se convierte en un aborigen canario. Los alumnos también están envueltos en los dos programas Plastic? No thanks y Eco Friendly There is no planet B (¿Plástico? No, gracias y Ecología Amable, no hay un planeta B).

El IES San Matías es un instituto con varias ofertas de ciclos orientados al estudio del medioambiente. Es el único en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en impartir los ciclos de Eficiencia Energética y Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, además de la incorporación el próximo curso del ciclo de Educación y Control Ambiental. La directora, María Isabel Bretón, considera que “formar en medioambiente a los jóvenes es la única manera de conseguir una ciudadanía responsable y cuidadosa que se implique en las tareas de conservación de nuestro entorno”.