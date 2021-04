La dimisión de Andrés Raya Ramos como concejal de una de las principales áreas del Ayuntamiento de La Laguna –Obras, Infraestructuras y Accesibilidad– conmociona al gobierno local. El doctor en Sociología por la Universidad de La Laguna y diplomado en Graduado Social de 65 años anunció ayer de forma sorpresiva, pasadas las 15:00 horas y durante una ejecutiva del PSOE lagunero, la decisión de abandonar sus cargos en el Consistorio “por motivos personales”.

A pesar de ser su primera experiencia política –en julio hubiera cumplido sus dos primeros años como concejal–, Andrés Raya tenía un peso importante en el gobierno lagunero y el PSOE. Además de dirigir una de las concejalías con más influencia y complejidad, forma parte del órgano de dirección del PSOE de La Laguna –es secretario de Medio Ambiente y Clima en la ejecutiva lagunera– y del PSOE de Canarias –dirige la Secretaría de la Naturaleza, Medio Ambiente y Sostenibilidad–.

Raya abandona su puesto de concejal y también entrega su acta. Lo sustituye en el grupo municipal socialista el tenor Badel Albelo, el siguiente en la lista en las elecciones locales de mayo de 2019. Hermano de Celso Albelo, uno de los tenores con más prestigio de la lírica mundial, Badel tomará posesión como nuevo concejal en el pleno de mayo en un Ayuntamiento que conoce muy bien. De hecho, Badel Albelo es coordinador de Cultura y Actividades Musicales.

La de Andrés Raya es la segunda dimisión de un concejal del gobierno lagunero en este mandato. La primera se produjo el 4 de marzo del año pasado, cuando se anunció el abandono de Margarita Pena como responsable de Seguridad Ciudadana para convertirse en delegada especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife. La marcha de Raya obliga al alcalde, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, a reestructurar su equipo de gobierno. Comunicará la nueva configuración en los próximos días.

El tenor Badel Albelo, coordinador de Cultura, sustituye a Raya en el grupo municipal socialista

Luis Yeray Gutiérrez agradeció ayer la labor desarrollada por Andrés Raya en estos dos años, en los que además fue responsable de Cementerios y Mercado hasta octubre de 2020. “Valoro su implicación personal, su trabajo riguroso y su espíritu dialogante”, señaló el alcalde, para añadir: “Raya ha sacado adelante actuaciones muy importantes como el proyecto de canalización del barranco de La Carnicería, cuya contratación es inminente y vital para la construcción del Mercado de La Laguna en la plaza del Adelantado, o las obras de rehabilitación de la Casa Anchieta”.

Luis Yeray también recordó que Raya lideró el plan de asfaltado municipal, redobló los apoyos a las empresas locales de la construcción y deja proyectos “muy encaminados” que se verán culminados en esta segunda parte del mandato. “Se va por razones personales. Toda la suerte en su nueva etapa a quien ha sido un compañero ejemplar”, concluyó el alcalde.

Nacido en La Gomera, Andrés Raya desarrolla toda su trayectoria profesional en La Laguna. Es funcionario de carrera desde 1982 y siempre ha estado muy implicado en el medioambiente y el sindicalismo. Es un hombre de la máxima confianza de otro gomero, Pedro Ramos, líder en la sombra del PSOE lagunero y que se dio de baja como senador por designación autonómica en febrero, sustituyéndolo Santiago Pérez, concejal de Urbanismo de La Laguna. La incorporación tardía a la política y al PSOE de Andrés Raya en 2018 solo se explica por la influencia de Pedro Ramos.

En el entorno de Luis Yeray Gutiérrez aseguran que el abandono de Raya tiene que ver con su próxima jubilación y con el hecho de que el alcalde ya se comprometió con el concejal al inicio del mandato a revisar su situación en el gobierno lagunero transcurridos dos años. La oposición, a la que la decisión ha cogido por sorpresa, no tiene la misma sensación.

José Alberto Díaz, portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria, cree que puede tener que ver con la reciente denuncia ante la Fiscalía de Javier Abreu en la que expone presuntas irregularidades de los integrantes socialistas del grupo de gobierno lagunero. Es una denuncia que acaba de ser entregada a la Fiscalía que el propio Abreu, exteniente de alcalde del municipio universitario con el PSOE, ha bautizado como caso Laycas, acrónimo formado por la primera letra de los nombres de los ediles señalados. “Su dimisión se produce pocos días después de conocerse la presentación de la denuncia de Javier Abreu. Por tanto, puede tener que ver con este caso”, aseguró Díaz, quien pide al alcalde que “si es así dé las correspondientes explicaciones públicas”.

José Alberto Díaz no se esperaba la dimisión de Andrés Raya. “Ha sido una sorpresa para el grupo municipal de Coalición Canaria. Es una decisión que agrava la situación del gobierno lagunero. El alcalde tiene que dar explicaciones sobre lo ocurrido. Nadie se lo esperaba”, detalló el portavoz nacionalista y exalcalde de La Laguna, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento.

Tampoco se lo esperaba Juan Antonio Molina, portavoz de Ciudadanos en el Consistorio de Aguere. “No sé si tiene que ver o no con la denuncia interpuesta por Javier Abreu contra el grupo de gobierno pero si es así, que no lo sé, tiene que haber explicaciones”. Molina puntualiza que desconoce el fondo de la denuncia del caso Laycas. “Me gustaría que Abreu explicara a qué presuntas irregularidades se refiere pero aún no lo ha hecho y, por tanto, no tengo información al respecto”, dejó claro el concejal de Ciudadanos.

Molina se mostró “muy sorprendido” con la dimisión de Andrés Raya. “Para mí era el mejor del grupo de gobierno. Era el más transigente y se mostraba muy activo e ilusionado con los proyectos que trataba de sacar adelante. Nunca mostró la menor disposición por abandonar el cargo”, admitió el edil naranja, quien cree que pudo haber influido en su decisión el hecho de contar con unos presupuestos “limitados” para la dimensión de la Concejalía que dirigía.