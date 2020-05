El Pleno de La Laguna aprueba 3,5 millones para pymes y taxistas

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer por unanimidad una modificación presupuestaria que permitirá destinar unos 3,5 millones de euros a pequeñas y medianas empresas (pymes) y a autónomos, así como a los taxistas. De la cuantía total (3.582.804,7 euros), 3.032.100 serán para el sector empresarial, 510.000 se dedicarán a ayudas directas a los profesionales del volante -a razón de 1.400 euros por licencia- y 40.704,7 se emplearán para sufragar la obra de emergencia realizada en Valle Colino para acoger a las mascotas de dueños vulnerables.

"Es más que evidente la urgencia de que hoy se apruebe la modificación presupuestaria", expresó el concejal de Hacienda y Asuntos Económicos, Alejandro Marrero (PSOE), para argumentar la urgencia de una sesión plenaria que también tenía la condición de extraordinaria. Antes, en el inicio, hubo un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos por la pandemia. Después de Marrero llegaron las intervenciones de Juan Antonio Molina (Cs) y Manuel Gómez (PP) saludando las partidas creadas.

El pleno se presumía de trámite, y de esa forma avanzó en sus primeros compases. Pero una expresión lo cambió todo: "Caza de brujas". Así se refirió María José Roca, que este jueves desempeñó la Portavocía de Unidas se Puede, a que Coalición Canaria (CC) haya lamentado en las últimas semanas que al inicio del estado de alarma se anunció la ayuda para las pymes y todavía no se ha abonado. La edil achacó la tardanza a que el consistorio lagunero ha sido "vaciado de funcionarios", y destacó las dificultades que entraña un trámite como ese.

"Nosotros lo criticamos porque, desde el principio del confinamiento, se produjo un anuncio de este tipo de subvenciones y todavía no han armado el expediente", le respondió Leopoldo Benjumea, el representante de CC en un pleno en el que solo había un portavoz por organización política, mientras que el resto de concejales asistía telemáticamente. "Si hubieran anunciado que existía una convocatoria, nosotros no habríamos dicho absolutamente nada", diferenció el edil. Asimismo, temió que finalice el estado de alarma y las ayudas continúen sin abonarse.

Benjumea también pidió "coherencia" a Roca y que no le exigiese a los nacionalistas que dejen de hacer oposición, al tiempo que estableció un contraste entre el tono empleado por Coalición y el del período de gobierno anterior. "Ojalá ustedes hubieran sufrido la misma oposición que nosotros el pasado mandato, que era de acoso y derribo, incluso en los juzgados", disoció, y precisó que la falta de personal a la que atribuyó María José Roca el retraso no es un mal exclusivo del Ayuntamiento lagunero, sino de todas las corporaciones locales debido a las leyes de racionalización.

"No quiero que quede ninguna falacia sobre la mesa", dijo Roca, titular de Comercio, antes de insistir en que el consistorio está "mermado de funcionarios", lo que lleva, arguyó, a que las acciones se retrasen. "No quiero que se siga hablando mal de la institución; me da vergüenza", indicó. Y opinó a continuación: "Las subvenciones están saliendo en tiempo y forma teniendo en cuenta el nivel de funcionarios que tenemos". Según afirmó más adelante, tras la modificación presupuestaria aprobada ayer y su posterior publicación, solo restará un informe del interventor. "Y ya está", apostilló.

"Yo vengo al pleno para tener este debate; no lo voy a tener en las redes; no me da la gana; me parece irrespetuoso; no lo voy a tener ni siquiera en nota de prensa", apuntó en dirección a Coalición Canaria. "Esto no es una lucha política, no son rencores, no son rencillas...", añadió Roca. "¿Tú sabes las veces que yo le he escrito a mi jefe de servicio a las siete, las ocho, las nueve de la noche? Muchísimas. Y está ahí, porque la situación lo requiere", resaltó.

Antes de la segunda alocución de Leopoldo Benjumea, Alejandro Marrero manifestó que hay una bonificación de la basura al 50% para pymes y autónomos y que el IBI no tiene un "efecto inmediato", por lo que han optado por la "ayuda directa". Lo decía acerca de otro de los planteamientos del nacionalista. El también edil de Hacienda informó de que habrá 1.400 euros para cada una de las 364 licencias de taxi.

"Que usted se erija como salvadora del personal de esta casa no es de recibo", le reconvino a María José Roca el este jueves portavoz de CC, que también le afeó falta de participación con las ayudas: "¿Ha llevado esas bases reguladoras a la Mesa de Comercio? ¿Ha escuchado a los comerciantes? ¿Verdad que no? Yo estoy en esa Mesa y a mí no me han convocado". Además, criticó que la fórmula por la que se ha apostado, en lugar de por otras bonificaciones tributarias, sobrecargará de trabajo a los empleados del Ayuntamiento. "¿Usted sabe lo que va a ser revisar 7.000 expedientes? Me está hablando de personal y lo que está haciendo es ponerle más piedras en la mochila", señaló.

De resto, Santiago Pérez (Avante) se sumó a las felicitaciones generalizadas a los profesionales del Ayuntamiento, y criticó que Benjumea hablaba "de oídas" al no haber estado en el mandato anterior. "Gracias de todo corazón a los trabajadores; no me gusta que se utilice su figura para arremeter entre unos y otros", expresó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), en una intervención postrera en la que también destacó la labor de cada partido.