La asociación de San Lázaro se opone al tranvía a Los Rodeos

La Asociación de Vecinos de San Lázaro se opone a la ampliación del tranvía desde la avenida de La Trinidad hasta el aeropuerto de Los Rodeos, dado que entiende que existen otras opciones "muchísimo más baratas" para solucionar los problemas del tráfico. Además, el colectivo muestra su preocupación con las expropiaciones que, de construirse este medio de transporte, se tendrían que llevar a cabo.

Ese es uno de los aspectos en los que se detuvo el presidente de la asociación, Manuel Hernández, al hacer balance de la situación en la que se encuentra el barrio y las necesidades que presenta, así como de los reiterados intentos que han realizado, sin éxito, por reunirse con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y los concejales responsables de las diferentes áreas.

"Hubo una cita con ellos al principio, mientras después no ha sido posible volvernos a reunir", manifestó Hernández sobre el actual grupo de gobierno. También expresó que en las fechas más recientes han insistido en mantener esa reunión para que les trasladasen información sobre el referido proyecto de prolongación del tranvía, al igual que para conocer de primera mano la iniciativa de la circunvalación, variante o baipás. Esta última es una actuación de la que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó fechas atrás su redacción, con un coste de 2,1 millones, y que discurriría entre Guamasa y la Vía de Ronda, bordeando el aeropuerto por el lateral de la carretera de La Esperanza.

"Nosotros como asociación de vecinos no lo queremos", apuntó Hernández acerca del tranvía, y se refirió a la posibilidad de las guaguas y, en particular, a la alternativa limpia que supondría un microbús eléctrico que uniese la instalación aeroportuaria con el Intercambiador lagunero. "No contamina y es mucho más barato", afirmó el dirigente vecinal en una comparación con la acción planteada, que ronda los 60 millones de euros (62,2 es el coste para la opción de Seis de Diciembre; 58,5, para la de Pablo Iglesias, y 67,9, para la que discurre paralela a la autopista del Norte entre el intercambiador y San Benito).

Otro de los aspectos que tocó Manuel Hernández es que, además, este medio de transporte no contaría con ninguna parada intermedia en su recorrido a través de la carretera general del Norte. Y es que, según han informado los impulsores de la actuación, habría una en San Benito y la siguiente ya se situaría en el P ark and Ride, que es un aparcamiento disuasorio que contaría con 596 plazas y que se crearía enfrente del aeropuerto, cerca del Supermercado La Hucha.

De forma más general, la Asociación de Vecinos, que mañana tiene prevista una asamblea, solicita mayor atención por parte del Consistorio lagunero. Una de las acciones que indicaron que están pendientes y que consideran más importantes es el asfaltado del camino de San Lázaro y de sus calles transversales. Se trata de una vía que suele ser bastante transitada por su proximidad al aeropuerto de Los Rodeos y a la autopista del Norte (TF-5), a lo que se unen los desplazamientos entre los barrios cercanos.

El estado del centro ciudadano es otro de los puntos en los que hicieron mayor énfasis. No en vano, el presidente explicó que a él acuden personas mayores a realizar actividades y que se da la circunstancia de que no cuenta con las dotaciones óptimas. "Tampoco está el material necesario para que los niños del barrio puedan venir a hacer sus tareas escolares; incluso, si lo tuviésemos, se podría contratar un maestro para que los ayudase", dijo.

La otra demanda del colectivo vecinal es la aplicación de medidas para proteger una antigua trilladora situada junto a la rotonda del aeropuerto, en la entrada a San Lázaro desde la parte alta. Tras años de esfuerzo, la asociación logró, primero, restaurarla y, posteriormente, una especie de marquesina para librarla de las inclemencias meteorológicas. Hernández señaló que se ha visto que ese sistema para resguardarla es insuficiente, por lo que están tratando de implementar alguna fórmula para los laterales, como podría ser la instalación de metacrilato para frenar la lluvia y el viento.