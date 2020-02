Cabildo e Involcan elaboran un mapa detallado de riesgo sísmico

Una quincena de investigadores del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, han realizado centenares de medidas de ruido sísmico en 453 puntos de observación seleccionados del casco de La Laguna y sus alrededores durante los meses de junio, julio y agosto de 2019. Este estudio se presentó ayer en la institución insular con la presencia de su presidente, Pedro Martín; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el director del Área de Vigilancia Volcánica del Involcan, sismólogo y responsable científico del proyecto TFsismozon, Luca D'Auria.

"No hay que olvidar que somos unas islas volcánicas y que no tenemos que estar alarmados, pero sí con cautela, estudiando la relación entre actividad volcánica y prevención", destacó Pedro Martín. Además, aprovechó la ocasión para anunciar que próximamente está previsto realizar un simulacro por erupción volcánica, pues "tenemos que estar preparados". Manifestó, además, que el de La Laguna es un proyecto piloto y la intención es "mapear" toda la Isla para tener radiografiada la actividad sísmica que se produce y conocer sus debilidades.

Por su parte, Luis Yeray Gutiérrez quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, dado que este tipo de estudios "son necesarios no solo para tener conocimientos, sino también para ser preventivos ante lo que podría suceder tras un terremoto", toda vez que este proyecto permitirá arrojar datos sobre cómo hay que proceder ante estos casos. Asimismo, añadió que "La Laguna, desde el punto de vista patrimonial, puede decirse que es la joya de la corona de la isla de Tenerife, así que comenzar estos estudios en la Ciudad de los Adelantados es muy oportuno, porque nos aportará mucha información sensible aplicable a las políticas de planificación y gestión de ese patrimonio".

El estudio, que comenzó el año pasado, es singular, ya que el municipio lagunero es una de las pocas localidades del mundo donde se ha realizado de forma tan "detallada y rigurosa". Este proyecto en la Isla se inició con San Cristóbal de La Laguna principalmente por dos razones: la primera es que en 2019 se celebró el 20 aniversario de la proclamación de Aguere como Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la segunda es que la ciudad se asienta sobre capas de sedimentos lacustres. Estudios previos, realizados con solo tres puntos de medida, evidenciaron la posibilidad de efectos de amplificación sísmica en el área urbana.

"El objetivo principal es realizar una microzonificación sísmica de zonas urbanas de la Isla con la finalidad de evaluar la amplificación de la sacudida sísmica durante un terremoto, como consecuencia de las características geológicas y propiedades geotécnicas locales", apuntó el director del Área de Vigilancia Volcánica del Involcan, sismólogo y responsable científico del proyecto TFsismoz.

Luca D'Auria aseguró que es importante realizar este tipo de mapeo porque, aunque la magnitud del terremoto no sea tan fuerte, las amplificaciones geológicas del terreno pueden aumentar la actividad sísmica y generar daños. Además, añadió que, según el registro histórico de las erupciones en el archipiélago, se demuestra que la mayor pérdida de vidas humanas no fue causada por la erupción, sino por los terremotos asociados a ella.