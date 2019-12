Las Chumberas ve necesario agilizar la financiación de las siguientes fases de las obras

La Comisión de Seguimiento de la Aluminosis en Las Chumberas mantuvo días atrás una reunión con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en la que abordaron el proceso de reposición y le transmitió al regidor local su preocupación con las siguientes fases. "Quedamos con el alcalde en que, nada más empezar la obra, al día siguiente la pediríamos; no se puede estancar el proceso por un tiempo igual a este, puesto que la aluminosis avanza, y prueba de ello es que se continúan apuntalando viviendas, cada vez más, y que los estudios recomiendan tomar medidas de seguridad", manifestó el portavoz de ese grupo vecinal, Ricardo González.

Ese aspecto ya se lo habían expresado previamente a Gutiérrez. "Ante nuestra demanda de solicitar la financiación de la segunda y tercera fase, lo hablaron fuera del orden del día y el Gobierno central expuso que, hasta que no se empiece la primera fase, no se puede acometer dicha financiación", comentó González, que también apuntó que no tener seguridad con el dinero de esas obras posteriores "genera miedos, incertidumbre e inseguridad".

El portavoz señaló que el alcalde les aportó información sobre la reciente cita celebrada en Madrid entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento. "Nos habló de que el expediente de reposición sigue su curso aunque existen singularidades de vecinos que hay que solucionar y que había buena predisposición en la mayoría de los casos", continuó Ricardo González, y añadió que en lo que concierne al tapiado de los bloques habían surgido problemas que están "en vías de solucionarse".

"Desde el primer momento nos hemos comprometido a un diálogo fluido con los vecinos de Las Chumberas, y es lo que estamos haciendo", expuso el alcalde. "Tras la reunión de la comisión de seguimiento -donde los nuevos cargos electos, después de las elecciones locales de mayo, hemos tomado posesión-, la intención del grupo de gobierno es agilizar lo máximo los plazos; la idea es terminar en el menor tiempo posible el proceso de expropiación y, así, poder comenzar las obras", indicó.