"He sido el principal valedor de llevar a la Junta la integración de las mujeres"

"He sido el principal valedor de que se llevara a la Junta la posibilidad de que las mujeres se integraran en nuestra hermandad, pero había que someter dicha decisión al voto de una asamblea, que es soberana y que ha decidido rechazar la entrada de mujeres en la Esclavitud. Ahora no parece que tocara ese asunto, quizás dentro de unos años. No es una cuestión del siglo XXI ni del XX; es la decisión de una entidad histórica", aseguró ayer el máximo responsable de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna.