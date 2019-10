Las redes sociales alaban el trabajo de los bomberos y resaltan la "herida" al patrimonio de Canarias

El Ateneo de La Laguna atesora un patrimonio pictórico, archivo histórico y escultórico de gran valor, no solo para los laguneros, sino para toda Canarias.



La afortunada actuación de los efectivos del Consorcio de Bomberos de La Laguna ha evitado una desgracia mayor, no solo para los edificios colindantes, sino para la historia del Archipiélago.



Las cuentas en Twitter de regidores, instituciones y representantes públicos se han volcado con la tragedia que afortunadamente no ha causado daños personales.



La afección por la pérdida de uno de los enclaves referentes culturales de Canarias ha viralizado en las redes sociales, consiguiendo que "Ateneo de La Laguna" sea Trending Topic en España durante esta tarde.







Incendio en el Ateneo de La Laguna. Cae el techo y se consigue contener las llamas. Riesgo de que caiga a la siguiente planta. Honda preocupamcion por los fondos bibliográficos, pictóricos y de alto valor cultural que alberga el inmueble en una desgracia patrimonial ya consumada. — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) October 4, 2019

Aún es pronto para valorar los daños del incendio en el Ateneo pero, indudablemente, es una herida importante para la cultura y el patrimonio de La Laguna por lo que representa una institución como ésta. #LaLaguna pic.twitter.com/fj5YHjJnTF — Luis Yeray (@LuisYeray_Psoe) October 4, 2019

El Ayuntamiento de La Laguna confirma que @BomberosTf ha logrado contener las llamas que afectaba al edificio del Ateneo, cuyo techo se ha derrumbado. Los técnicos valorarán los daños ocasionados en la estructura. #LaLaguna pic.twitter.com/6yfUuKkviG — AyuntamientoLaLaguna (@aytolalaguna_es) October 4, 2019

El Ayuntamiento de La Laguna señala que no hay heridos en el incendio producido en la última planta del Ateneo, uno de los edificios históricos de la ciudad, y que los efectivos continúan actuando en la zona. Pedimos precaución y no acercarse a la zona. #LaLaguna — AyuntamientoLaLaguna (@aytolalaguna_es) October 4, 2019

Recursos de emergencias intervienen en incendio en vivienda en calle Fray Albino, La Laguna #TENERIFE. — 1-1-2 Canarias (@112canarias) October 4, 2019

El incendio del Ateneo de La Laguna, cuyo techo se ha derrumbado, ya está controlado. Continuamos en el operativo... Por favor, no acercarse a la zona. Precaución. #BomberosTF pic.twitter.com/z36kEuV2Na — Bomberos de Tenerife (@BomberosTf) October 4, 2019