La Laguna ayudará a los vecinos sin recursos a cuidar de sus mascotas

El Ayuntamiento de La Laguna ayudará a los vecinos con escasos recursos económicos a cuidar de sus mascotas. La Corporación municipal incluirá una partida en los presupuestos de 2020 para crear una línea de subvenciones destinada a facilitar la identificación, esterilización y vacunación de las mascotas de este grupo de personas. El concejal de Bienestar Animal lagunero, José Luis Hernández, recuerda que La Laguna es el municipio de Canarias con mayor número de animales domésticos por habitantes -en el caso de los perros, existe uno por cada cuatro habitantes- y destaca la necesidad de crear vías de financiación para garantizar el bienestar animal en el municipio.

José Luis Hernández añade que una de las formas de financiar esta línea de subvenciones sería la puesta en marcha de una tasa a los vecinos que posean un perro, tal y como lo hará el Ayuntamiento de Zamora a partir del próximo año, que cobrará 9 euros a los vecinos que tengan un can. "Si pusiéramos en marcha esta tasa, tendría un carácter finalista para ayudar a dotar de presupuesto a estas ayudas para personas sin recursos, que queremos que tengan a sus mascotas en unas condiciones dignas", matiza el concejal de Unidas se Puede. De hecho, añade Hernández, "en estos meses de Gobierno son varios los vecinos que me han trasladado esta necesidad de que los propietarios de mascotas participen de algún modo en el mantenimiento del municipio".

El edil afirma que, "a título personal, no me parece un disparate la medida propuesta en Zamora, todo lo contrario, la comparto ya que creo que los ciudadanos tienen que corresponsabilizarse de los gastos que genera a la comunidad la tenencia de una mascota". No obstante, José Luis Hernández reconoce que "es un debate que hay que trasladar a la ciudadanía y recoger posteriormente las conclusiones" y, en este sentido, el Consejo Municipal de Bienestar Animal, que es el órgano de participación en el que la Concejalía de José Luis Hernández ya está trabajando para su implantación en el municipio, "es el espacio propio para adoptar medidas de este tipo", indica.

El edil de Unidas se Puede añade que, "en países con incuestionable madurez democrática, este tipo de tasas por tenencia de mascotas es habitual y son asumidas como un deber de ciudadanía", por lo que afirma que "sería ideal que la futura ley de bienestar animal de Canarias recogiese esa posibilidad para que los ayuntamientos pudiesen aplicarla si así lo estiman oportuno". En cualquier caso, Hernández afirma que "estaríamos hablando de una tasa casi de carácter simbólico porque si fuera como en el caso de Zamora, este impuesto contribuiría más a lograr una verdadera responsabilidad y mayor sensibilización sobre la tenencia de animales domésticos". Asimismo, "esta tasa serviría para contribuir al enorme gasto que tiene que soportar el Ayuntamiento porque, afortunadamente, cada vez se asume que los animales tienen derechos y que las administraciones tenemos que velar por mantenerlos a salvo".

Cambio de mentalidad

El edil de Bienestar Animal de La Laguna celebra el cambio de mentalidad que se ha producido en la sociedad en cuanto al cuidado animal. En este sentido, recuerda que "hace décadas no generaba mucho debate que se sacrificasen los animales abandonados en la calle y ahora eso es impensable, y hay que invertir para su mantenimiento", y añade que en la actualidad es necesario "realizar campañas de esterilización, vacunación, identificación, mantenimiento y tratamiento digno de las colonias de gatos, que corren íntegramente a cuenta de los presupuestos municipales", así como la reposición de los daños en el mobiliario urbano como consecuencia de la irresponsabilidad de algunos propietario de perros.