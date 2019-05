Ejemplo de aprendizaje y concienciación

Matar dos pájaros de un tiro es una premisa que en muchas situaciones de la vida se plantea el ciudadano como la manera más práctica de solucionar una problemática a la que se tiene que enfrentar. Mayormente estas circunstancias se producen porque se busca la mejor forma de ahorrar trabajo, tiempo, esfuerzo y dedicación en la consecución de un conjunto de objetivos.

No obstante, para otros aplicarse esa premisa supone una oportunidad perfecta para contribuir al aprendizaje y la formación, buscar soluciones a problemas y necesidades reales y explorar las posibilidades que ofrecen elementos beneficiosos para la sociedad y el medio ambiente. Todo al mismo tiempo.

Es el caso del IES San Matías de Taco, centro de educación secundaria en el que, desde hace aproximadamente dos años, unos 30 alumnos del Ciclo Formativo del Grado Superior de Energías Renovables vienen desarrollando proyectos relacionados con un campo que en las Islas tiene un potencial incuestionable, tanto por sus condiciones climatológicas como naturales.

En cada una de sus clases prácticas han podido ponerse en la piel de un trabajador profesional del sector aun cuando no han finalizado sus estudios de ciclo. Así hasta hacer realidad dos proyectos que, en la actualidad, le son de bastante utilidad al centro.

Dar luz a un pasillo del instituto y suministrar a la cafetería del lugar un total de 40 litros de agua caliente sanitaria por día, acorde al aforo de dicho establecimiento (40 personas). Y todo gracias a la instalación de placas solares en una parcela de la azotea del instituto que hace las veces de centro de experimentación.

"Este tipo de iniciativas forman parte de los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los ciclos formativos. La idea partió de ahí, de los proyectos que suelen hacerse en los ciclos de energías renovables, eficiencia energética y energía solar térmica, en los cuales tienen que aprender a saber realizar instalaciones fotovoltaicas, eólicas o térmicas. Aparte de darles los conceptos básicos de conocimiento, diseño y montaje de instalaciones, también buscamos la aplicación de esa teoría en casos reales", afirma Víctor Manuel Sánchez Fajardo, profesor del ciclo.

A partir de ahí, los docentes identificaron la existencia de una problemática que afectaba a la comodidad del centro, y en la que el Departamento de Energía y Agua del San Matías vio una oportunidad idónea para desarrollar la iniciativa.

"La iluminación del pasillo de la cafetería estaba resultando insuficiente. Aprovechamos la presencia de un problema para solucionarlo con una instalación fotovoltaica que ya íbamos a realizar sí o sí. Y lo mismo sucedió con la instalación térmica. Fueron los propios alumnos -los de eficiencia energética y energía solar térmica- los que experimentaron con el suministro de agua caliente sanitaria, que a día de hoy sigue en funcionamiento", expone el docente.

Además de suponerle al centro un ahorro de energía considerable con respecto a las fuentes tradicionales de energía -también desde el punto de vista económico (no tener que adquirir una luminaria cuya energía habría que comprar a la red)-, les permite a los alumnos tener un plus de experiencia y meterse de lleno en trabajos que perfectamente podrían darse en el día a día del mundo laboral.

De esta manera se consigue que sus conocimientos no se queden solo en el aula; les permite ver lo que significa la proyección, el diseño y el montaje de este tipo de instalaciones, siendo ellos los principales partícipes. "Es motivante para ellos, pues pueden ver que existen otras alternativas y puestos de trabajo transversales que tienen que ver con la energía", asevera.

El otro de los objetivos a satisfacer está relacionado con experimentar con las posibilidades que ofrecen las energías renovables, una fuente de abastecimiento no del todo explotada en las Islas pero cuya consolidación en los próximos años es inminente. Circunstancia que se traducirá en la oferta de un sinfín de trabajos pertenecientes a un mercado laboral muy atractivo en el Archipiélago. No obstante, Sánchez Fajardo receta calma por el momento, pero con la seguridad de que en no mucho tiempo su implantación será una realidad.

"Efectivamente, Canarias es el sitio ideal para desarrollar plenamente la energía eólica, la fotovoltaica, la mareomotriz e incluso la geotérmica. Sin embargo, no se puede hacer de la noche a la mañana", explica.

El impulso definitivo vendrá de la mano del almacenamiento masivo. "Nos garantizará que en épocas en las que haya poco viento, en las que tengamos días nublados y menor producción, toda esa energía acumulada se podrá aprovechar. Auguro que en una o dos décadas la energía renovable va a ser la principal fuente de energía que vamos a utilizar", concluye.

Proyecto Enlaza

Según la definición del Proyecto Enlaza establecida por el Gobierno de Canarias, se trata de "un programa que impulsa la Formación Profesional para mejorar la empleabilidad y el espíritu empresarial de la población canaria, utilizando como instrumentos la gestión del conocimiento y el trabajo en redes de colaboración". En una de ellas se halla inmerso el IES San Matías, que trabaja a la par con otros institutos en el desarrollo de proyectos innovadores, con aplicación en los centros y para uso ciudadano, que son propuestos y financiados por la propia corporación.

-entre ellos, material inventariable que se conserva y se reutiliza- y el presupuesto que se le asigna a cada departamento al inicio de cada curso, el San Matías, por lo pronto, seguirá implicado en el desarrollo de este tipo de proyectos para favorecer la instalación en el centro y en otros lugares.Sin ir más lejos, los alumnos del Ciclo de Energías Renovables del centro sito en el distrito de Taco afrontaron junto al IES Mencey Bencomo de Los Realejos el montaje de una instalación fotovoltaica aislada para unos invernaderos que en la actualidad siguen utilizando los estudiantes realejeros. Con el material del que ya dispone