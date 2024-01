El expresidente de Estados Unidos y precandidato a la Casa Blanca en 2024 Donald Trump (2017-2021) está ganando este lunes los caucus republicanos de Iowa, con cerca del 53% de los votos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis es segundo con un 20%. Estos son los resultados con casi 45.000 votos contados, lo que representa cerca del 40%, según los medios.

Trump lidera con 23.705 votos y un 52,8%, mientras que DeSantis suma 8.982 votos y un 20%. La tercera es la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de EEUU ante Naciones Unidas Nikki Haley, con 8.396 votos y un 18,7%. El empresario Vivek Ramaswamy es cuarto con 3.445 votos y un 7,7%.

En los caucus de Iowa se reparten 40 delegados, que de momento se llevarían 12 Trump, 4 DeSantis, 4 Haley y los otros 16 dependerán del resultado final..

Poco antes de las proyecciones de los grandes medios, Trump compareció en un caucus en Iowa para movilizar a su base repitiendo su discurso antimigrante, el cual fue recibido con aplausos. "Hicimos un trabajo como francamente nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Cuando yo estaba en la Casa Blanca, no teníamos terrorismo, no teníamos a gente entrando en nuestro país. No teníamos una invasión, con personas que francamente están viniendo de todo el mundo y de instituciones mentales de todo el mundo", dijo el expresidente.

Con todas las encuestas favorables a Trump, lo que realmente se dirime en Iowa es cuánta distancia va a obtener sobre el segundo y quién va a ser ese segundo.

Hasta la fecha, la victoria más grande en unos caucus republicanos en Iowa fue la de Bob Dole en 1988 con un 37,35%, casi 13 puntos más que el segundo, Pat Robertson (24,57%) y muy lejos del tercero, George H. W. Bush (18,59%), quien terminaría siendo el candidato del partido y el ganador de las elecciones a la Casa Blanca.

Los caucus de Iowa marcan el inicio de las primarias republicanas a la Casa Blanca, un proceso con el que el partido busca elegir al candidato que se enfrentará en noviembre al ahora presidente, el demócrata Joe Biden.