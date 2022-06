La Comisión Europea cierra filas con España y amenaza con adoptar medidas de represalia contra Argelia si el país no deja de aplicar “medidas coercitivas” contra España. Es el mensaje que ha arrancado este viernes el ministro de exteriores, José Manuel Albares, al vicepresidente del Ejutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, durante un viaje relámpago para analizar el impacto de la decisión del Gobierno de Argel de suspender el Tratado de Amistad y Relaciones de buena vecindad con España y lograr el respaldo político europeo para resolver la nueva crisis diplomática.

“La decisión adoptada por Argelia de suspender el Tratado de Amistad y Relaciones de buena vecindad con España en 2002 es de máxima preocupación. Estamos evaluando las implicaciones de las acciones de Argelia, incluida las instrucciones a las autoridades financieras de detener las transacciones entre los dos países”, señala un comunicado conjunto que firman el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y Dombrovskis, con quien se ha reunido durante algo más de una hora en la sede del Ejecutivo comunitario.

A primera vista, prosigue el comunicado, ese embargo comercial parece vulnerar el acuerdo de asociación entre la UE y Argelia en 2005”, particularmente en el área de comercio e inversiones. Esto, sostienen, conduciría “a un trato discriminatorio hacia un Estado miembro y afectaría negativamente el ejercicio de los derechos de la Unión previstos en el Acuerdo”. En su análisis de lo ocurrido la Comisión Europea reitera que Argelia es un “importante socio comercial en el mediterráneo y un acto clave para la estabilidad regional”.

No obstante, advierte que la política comercial es una “competencia exclusiva de la UE” y que “la UE está dispuesta a hacer frente a cualquier tipo de medidas coercitivas aplicadas contra un Estado miembro”. Un aviso que no concretan. Es más, recuerdan que la vía del diálogo debe ser privilegiada para resolver las controversias como la desatada esta semana. "Confiamos en que, en nombre de nuestra asociación sólida y duradera, se encuentre una solución rápida para restablecer plenamente las relaciones comerciales y de inversión. Estamos dispuestos a apoyar estos esfuerzos”, trasladan en su mensaje Borrell y Dombrovskis, que no solo están en contacto con las autoridades españolas, también se han dirigido a las autoridades de Argel para “aclarar rápidamente la situación".

El ministro español de Exteriores ha salido satisfecho de la reunión en Bruselas. "Hemos coincidido en que la medida unilateral anunciada por Argelia viola el Acuerdo de Asociación entre la UE y ese país y, por lo tanto, aunque va dirigida a España, afecta al mercado único, a las relaciones comerciales y económicas", ha explicado Albares que coincido con Bruselas en que lo deseable "es que lo más rápido posible se vuelva al diálogo" y "a unas relaciones comerciales y económicas normales entre España y Argelia, entre la UE y Argelia.