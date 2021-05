El servicio penitenciario de Rusia ha afirmado este jueves que el opositor Alexei Navalni "se ha recuperado más o menos" de la huelga de hambre que llevó a cabo durante cerca de tres semanas en abril para exigir que le viera un médico.

"En cuanto a su salud, puedo decir que es normal. Se ha recuperado más o menos", ha dicho el jefe del Servicio Federal Penitenciario de Rusia (FSIN), Alexander Kalashnikov. "Pesa 82 kilos. Se alimenta normalmente. Tiene la posibilidad de comunicarse con su familia", ha sostenido, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Asimismo, ha destacado que las autoridades no aplican sanciones adicionales contra Navalni porque no comete infracciones y ha agregado que "no buscan humillarle de ninguna manera o complicarle la vida", antes de recalcar que está en las mismas condiciones que el resto de reos.

Navalni inició su huelga de hambre el 31 de marzo y la finalizó el 23 de abril, un día después de que un grupo de médicos le pidiera que pusiera fin a su protesta argumentando que, de lo contrario, "pronto no tendrán a nadie a quien curar".

El opositor fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Moscú por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento del que el destacado opositor ruso culpa directamente al presidente del país, Vladimir Putin.