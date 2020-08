Mauricio declara la emergencia ambiental por el vertido de un barco petrolero

El Gobierno de la isla de Mauricio, famosa por sus playas paradisíacas, ha declarado el "estado de emergencia medioambiental" y ha pedido asistencia a Francia por un vertido de petróleo que se extiende en sus aguas después de que un barco de propiedad japonesa y bandera panameña encallara.



"Se ha declarado el estado de emergencia medioambiental", anunció a última hora de este viernes el primer ministro de Mauricio, Pravind Jugnauth, a través de su cuenta de Twitter.





L'état d'urgence environnementale a été décrété. A state of environmental emergency has been declared. https://t.co/QH60CbC9y1