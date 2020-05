Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 1.416.528 casos confirmados de COVID-19 y la de 85.813 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 26.593 contagios más que el miércoles y de 1.754 nuevas muertes.



A nivel mundial, la cifra de fallecidos alcanzó este jueves los 302.025 según la Universidad Johns Hopkins, mientras que los contagiados son ya 4.437.442 personas.



El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 343.051 casos confirmados y 27.607 fallecidos, una cifra parecida a la de España y solo por debajo del Reino Unido e Italia.



Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 20.406 personas.



A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 142.704 casos confirmados y 9.946 fallecidos, el estado de Illinois con 87.937 contagios y 3.928 decesos y Massachusetts, que ha reportado 82.182 positivos por coronavirus y 5.482 muertos.



Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan con 4.787, Pensilvania con 4.288 y Connecticut con 3.219.



El balance provisional de fallecidos -85.813- sigue por debajo de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes; pero ha superado ya con creces los cálculos más optimistas que hizo "a posteriori" el presidente Donald Trump de entre 50.000 y 60.000 fallecidos.



Desde entonces, sin embargo, Trump ha aumentado su pronóstico en varias ocasiones hasta reconocer en su cálculo más reciente que la cifra final probablemente estará entre 100.000 y 110.000 muertos.



El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para comienzos de agosto la crisis habrá dejado más de 147.000 muertes en Estados Unidos.





I don't know the so-called Whistleblower Rick Bright, never met him or even heard of him, but to me he is a disgruntled employee, not liked or respected by people I spoke to and who, with his attitude, should no longer be working for our government!