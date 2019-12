Un vídeo muestra aparentemente a varios líderes mofándose de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércolesque regresa a su país una vez concluidas sus reuniones bilaterales en la cumbre de la OTAN en Watford, al noroeste de Londres, y que no ofrecerá la rueda de prensa final, según señaló en su cuenta de la red social Twitter, después de que anticipara esta posibilidad en unas declaraciones a los medios durante su encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel.





....When today's meetings are over, I will be heading back to Washington. We won't be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!