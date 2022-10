El agua, un recurso que necesita ser abrazado

Reducir el consumo de agua

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gasto de agua diario por persona debería estar entre 50 y 100 litros. Además del uso doméstico para alimentarnos o ducharnos, el agua es utilizada por diferentes industrias y fábricas de diferentes sectores para desarrollar su actividad o para regar. Datos aportados por la OMS apuntan que 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Este punto está recogido en la Agenda 2030, en el ODS 6, que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Con una gestión eficiente del agua, Naturgy ha conseguido reducir un 24% su consumo

Gobiernos, empresas y personas tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para cuidar la fuente de toda vida. Bajo esta premisa, la labor de Naturgy la ha convertido en la única empresa española incluida en la A-List Water de la organización Carbon Disclosure Project (CDP), la máxima distinción que otorga este índice para reconocer a las empresas de todo el mundo que mejor gestión realizan de los recursos hídricos. La energética es consciente de que el agua es un recurso natural escaso por lo que cuenta con un sistema de gestión que ha permitido reducir un 24% el consumo de agua. A nivel global, en 2021 redujo en un 6% tanto la captación como el vertido de agua, debido fundamentalmente al no funcionamiento de las centrales de carbón que cerraron a mitad de 2020. Además, considerando la calidad del agua utilizada, la mayor reducción (75%) se produjo sobre el agua dulce continental, debido fundamentalmente a que las centrales de carbón que han cerrado captaban y consumían mayoritariamente agua de río. En este sentido, la compañía presta especial atención en las instalaciones existentes en las zonas de estrés hídrico, e implementa sistemas que permiten el uso de agua de mar o la reutilización de aguas residuales procedente de ciudades u otras industrias en dichas instalaciones. Esto consigue que se evite el consumo de agua dulce, reduciendo un 67% su captación

Fuente: Naturgy.

Energía hidráulica para la generación de electricidad

Como hemos visto en los diferentes artículos de EnergyzArte, las energías renovables son fundamentales para conseguir luchar contra el cambio climático. En este punto, el agua también juega un papel fundamental para generar electricidad. La energía hidráulica es aquella que se obtiene aprovechando la energía cinética de las corrientes de agua, saltos de agua o mareas.

España posee un gran parque hidroeléctrico con unas 1.300 centrales y 900 minicentrales que en total generan unos 23.000 MWh

Para captar esta energía y convertirla en electricidad se utilizan presas que retienen el agua para dejarla caer posteriormente en grandes cantidades y desde una altura considerable, moviendo turbinas que generan energía mecánica. Tras esto se produce la energía hidroeléctrica y se lleva la electricidad desde las centrales hasta los hogares.

Esta fuente renovable de electricidad es la más utilizada en el mundo. Según la Agencia Andaluza de la Energía, España posee un gran parque hidroeléctrico con unas 1.300 centrales y 900 minicentrales que en total generan unos 23.000 MWh. Esto supone el 18% del total de la electricidad que se produce en España.

Pero la energía hidráulica generada en España está concentrada en su totalidad en 5 comunidades autónomas. Datos obtenidos en el portal Statista, apunta que Castilla y León en cabeza, generó aproximadamente 7.850 GWh de energía hidráulica en 2021, seguida de Galicia (6.764), Cataluña (2.922), Aragón (2.246) y Extremadura (2.075).

El agua de los océanos

Que el agua de los océanos no sea potable, no significa que no sea un recurso igual de importante. Los océanos al final son uno de los hábitats con mayor diversidad en el mundo, más del 90% del espacio habitable del planeta y contienen 250.000 especies conocidas (más las que quedan por descubrir), según Naciones Unidas. Además, esta misma fuente apunta a que las evidencias del papel que juega la biodiversidad para la salud del planeta cada vez son más evidentes. Y es que, la superficie de los océanos absorbe casi un tercio del CO 2 emitido a la atmósfera por las diferentes actividades humanas. Por lo que se reducen los gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Pero no solo eso, los océanos también son el gran pulmón del mundo. Gracias al fitoplancton (unos microorganismos autótrofos), tal y como señala National Geographic, se libera entre el 50 y el 85% de oxígeno a la atmósfera. Esto supone unos 27.000 millones de toneladas al año.

Además, durante los próximos años asistiremos a un despliegue de la energía eólica marina, que es aquella que aprovecha la mayor potencia de la fuerza del viento en los océanos para, a través de unos aerogeneradores instalados en plataformas fijas o flotantes sobre el mar, generar electricidad renovable.

Así, Naturgy está trabajando, junto con Equinor, en el desarrollo del proyecto Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), con el que quieren optar a la instalación de más de 200 MW de eólica marina flotante en el espacio marítimo del este de Gran Canaria.

Este parque eólico marino reduciría las emisiones de CO 2 equivalentes a 350.000 coches al año. Según el estudio encargado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se estima que el proyecto podría generar más de 2.500 puestos de trabajo en todas sus fases, incluyendo puestos directos, indirectos e inducidos.

El agua es sinónimo de vida. Ha sido utilizada por todos los seres vivos desde el principio de los tiempos. De hecho, el agua potable es un recurso limitado. Por eso, EnergyzArte, a través del arte digital, ha puesto en valor el papel del agua y sus diferentes usos para concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar este recurso natural. Nuria Díaz ha querido plasmar este cuidado a través de un abrazo a la naturaleza.