Los sectores sanitario e inmobiliario requieren personal en Tenerife

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ

Disponemos del más moderno equipamiento y aplicamos las técnicas y los procesos más innovadores dentro del ámbito de la dermatología estética y, por ende, de la dermatología cosmética en nuestra clínica dermatológica en Tenerife, para satisfacer las necesidades estéticas y dermatológicas de los pacientes que recurren a nuestros servicios.

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ selecciona:

Aux. clínic@ titulad@ para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 06/08/2020 - 12:22

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada completa.

Se busca Auxiliar clínica titulado para martes, jueves y viernes en horario partido

Se valorará experiencia en quirófano y esterilización.

Contrato inicial de 3 meses.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aux. clínic@ titulad@ en Santa Cruz de Tenerife.

CENTURY21 CASAS IDEALES

La red CENTURY 21®, fundada en EEUU en 1971, afianzándose cada vez más, como una marca orientada a la estrategia global, teniendo presencia dominante en algunos países en todos los continentes. Actualmente cuenta con más de 7.000 agencias, distribuidas en 78 países y con más de 100.000 asesores inmobiliarios en todo el mundo.

La marca está presente en España desde el 2010 y cuenta hoy en día con más de 40 agencias y más de 500 asesores inmobiliarios en la península y en las islas Canarias.

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESOR COMERCIAL AGENTE INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 10/08/2020 - 11:40

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Salario 6€ - 60€ Bruto/año

¡En Century 21 Casas ideales seguimos creciendo y buscamos asesores comerciales inmobiliarios para ampliar nuestro equipo!

Buscamos personas con pasión, profesionalidad, compromiso y empatía para ser parte de la red inmobiliaria más grande del mundo: Century 21.

Una profesión que te permite tener la vida que soñaste.

Con una formación íntegra en CENTURY 21 CASAS IDEALES podrás realizar:

- Captación de clientes a través de las diferentes estrategias y técnicas existentes en el mercado.

- Conocimiento de técnicas de negociación inmobiliaria y su aplicación en el día a día.

- Atención y Asesoramiento personalizado.

- Seguimiento y apoyo en todo el proceso de venta hasta su cierre.

- Formar parte de un grupo con una cartera inmobiliaria propia de más de 800 propiedades en la isla.

- Disponer de apoyo constante para resolver todas las dificultades que te puedan surgir , a través de nuestro departamento de Coaching y Mentoring.

- Acceso a infraestructura, servicios y apoyo a todos los niveles: staff de coordinación y administración, departamento de marketing y marca personal, fotografía profesional, departamento financiero, departamento técnico , departamento de asesoría jurídico-fiscal y departamento comercial .

-Horario flexible según tus necesidades.

-Buen clima laboral en una empresa joven y dinámica.

Acompañamiento permanente y personalizado en todo momento con el fin de entrenarte (plan de integración profesional).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR COMERCIAL AGENTE INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

Century21 Urbecan selecciona:

ASESOR/A INMOBILIARIO para Orotava (La)

Publicado: 05/08/2020 - 11:07

- 4 vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR/A INMOBILIARIO en Orotava (La).



