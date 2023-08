El Archipiélago, escenario ‘bailón’

Más allá de convertirse en la década de los 80 del siglo XX con la exitosa canción Whenever you need somebody en uno de los intérpretes de referencia en la escena internacional de la época, el artista británico Rick Astley puede presumir de haber sido pionero, junto a la princesa Estefanía de Mónaco y su tan caprichosa como efímera carrera musical, en elegir Canarias para la grabación de videoclips. Sin que nadie tuviera por entonces conciencia de que aquella producción de 1988 se convertiría en la primera piedra de lo que 35 años más tarde sería en las Islas un próspero negocio, la playa de Las Canteras y diversos hoteles localizados en el entorno de ese maravilloso enclave de Las Palmas de Gran Canaria inauguraban una tendencia de la cual tomarían posteriormente el relevo figuras como la banda irlandesa U2, el cantante británico Bryan May o la intérprete colombiana Shakira, por sólo mencionar a algunas de las estrellas mundiales que se han decantado por filmar sus vídeos musicales en el Archipiélago canario.

La hija de Grace Kelly y Raniero de Mónaco puso patas arriba Tenerife para grabar el clip de Winds of chance, un vídeo rodado en el Parque Nacional del Teide, el núcleo turístico de Las Américas, y el casco urbano de un pueblo indeterminado, pero que según parece es el de Guía de Isora. A los lógicos problemas coyunturales surgidos durante la filmación en una Isla que, como sucedía en el resto del territorio regional, estaba en pañales en lo que a materia audiovisual se refiere, la presencia en Canarias de la princesa monegasca atrajo al Archipiélago a numerosos periodistas y paparazzis de medio planeta quienes, en su empeño de lograr imágenes exclusivas de la que por entonces era uno de los personajes más buscado de la prensa rosa, convirtieron en una pesadilla aquel trabajo persiguiendo a la joven e impidiendo la planificación del rodaje. Tampoco fue sencillo para los miembros de U2 grabar en Tenerife, en 1991, escenas para el vídeo musical del tema Even Better Than The Real Thing (The Perfecto Mix), donde Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. aparecen disfrutando del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Con la grabación en las Islas del ‘clip’ de ‘Bailemos un vals’ inicia José Vélez una moda que siguen Braulio, Rossana, Pedro Guerra, Cafuné o Quevedo, entre otros La cantante hispano-argentina Jordana B o la colombiana Karol G, con clips rodados en Lanzarote; el compositor e intérprete británico James Blunt o la artista colombiana Shakira filmando en Tenerife e incluso la estrella islandesa Björk, una enamorada de La Gomera, Isla incluida en alguna de las producciones audiovisuales de sus temas, encabezan el listado histórico de figuras internacionales que eligen Canarias como escenario donde localizar sus trabajos, una moda a la que se ha sumado Manu La Habana quien, junto al artista brasileño Mauricio Severo, afincado en el Archipiélago, filmó en distintos escenarios de Las Palmas de Gran Canaria el vídeo musical de Abre Eleggua este 2023. Los artistas canarios, pioneros Antes de que las estrellas internacionales de la música y sus equipos descubrieran los atractivos canarios como escenarios donde llevar a cabo sus videoclips, artistas del Archipiélago ya habían presumido de las Islas en sus piezas audiovisuales. En 1978 graba el cantante grancanario José Vélez el clip de Bailemos un vals, la canción con la cual representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión de ese año el intérprete teldense. Las dunas de Maspalomas, la playa del Inglés, el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria o, entre otros, el Hotel Aquamarina, en Mogán, aparecen en el vídeo del tema. Braulio, Los Sabandeños, Los Coquillos, K-Narias, Rosanna, Arístides Moreno, Pedro Guerra, El Vega Life, Pepe Benavente, Karen Méndez, Efecto Pasillo... Los más destacados cantantes y grupos canarios ya habían situado también en enclaves de las Islas sus vídeos musicales aunque ha sido la última y exitosa hornada de intérpretes surgida en esta región atlántica quienes han consolidado Canarias como un atractivo escenario para grabar los cortometrajes de sus temas. Bejo, Don Patricio o, junto a Uge y bajo el nombre artístico de Loco Playa; Cruz Cafuné, Ptazeta, Juseph, La Pantera y, especialmente, Quevedo han colado en el mapa mundial de la industria musical los variados y espectaculares escenarios naturales que para estas producciones ofrece el Archipiélago, un atractivo al que se suman los beneficios fiscales y, sobre todo, el alto nivel de los profesionales made in Canarias surgidos a la sombra de este sector específico de la industria audiovisual.