“Servicio excelente, grandes profesionales y gran variedad de productos. Maravilloso atendimiento por parte de los empleados y de la compañía en general. Muy satisfecho con la compra y a partir de ahora mi tienda de informática de confianza”; “Si eres un amante de la informática Megasystem es tu sitio. La nueva tienda es increíble. Mucho más grande que la anterior y con una variedad de productos abrumadora. Como siempre con precios muy competitivos y el mejor servicio postventa de cualquier tienda a la que le haya comprado. Cristo y su equipo son un referente en el sector”. Estas son solo dos de las 133 reseñas que MegaSystem tiene en la red, todas con el mismo tono entusiasta y satisfecho con una tienda de equipamientos enfocada al gaming. Y es que, como dice su director, Christopher Muñoz “nuestra filosofía es, primero que nada, ayudar a la gente a encontrar lo que necesita con el precio justo, no necesitamos vender el ordenador más potente y más caro si luego no va a tener uso. Nuestra política de empresa además está muy orientada al cliente, de tal manera que regalamos un 5% en cheque de compra cuando el cliente viene por primera vez, y en la mayoría de las compras gaming regalamos ratón, auriculares, alfombrilla, teclado… No le quiero ganar 50€ más a un ordenador y vender solo uno, si le gano 25 y vendo diez, me sale más rentable a mí y al cliente”.

Tras veinte años trabajando en el montaje de ordenadores económicos pero con las mejores prestaciones, MegaSystem se ha hecho un hueco importante en el mercado gracias a la confianza que depositan en ellos no solo la clientela al por menor, sino otras empresas que le confían el mantenimiento o la compra de sus equipos. “Este año, por ejemplo, hemos montado más de treinta ordenadores en el IES del Puerto de la Cruz, para usarlos en sus clases, pero servimos a todo tipo de empresas y también les hacemos el mantenimiento”, comenta Muñoz. Son cuatro empleados en la tienda y seis técnicos que trabajan allá donde se les demanda. “Ahora mismo hacemos el mantenimiento de sistemas a más de once empresas”, aclara el director de MegaSystem, que nos atiende desde su sede en Santa Cruz de Tenerife, en la céntrica Avenida de la Salle, en el número 25. “A la tienda viene todo tipo de clientela, aunque estamos especializados en gaming. No obstante, sí que observamos un incremento de ventas cuando empiezan los colegios porque las familias quieren adquirir un equipo poderoso que les dure mucho tiempo y que tenga un doble uso, el de estudios y, ocasionalmente, el de juegos”, comenta. Por eso, la empresa suele lanzar ofertas de cara a esta época, con tanto éxito como las 72 unidades vendidas de un ordenador Pentium Gold 6450 con monitor, teclado y ratón incluido por 369€. “Solemos lanzar ofertas, como por ejemplo la que tenemos ahora, un ordenador con placa Ryzen 4650, gráfica integrada en el procesador, que cuesta 449€. Ese procesador te mueve un montón de juegos, en calidad media, estupendo para principiantes pero, además, a posteriori se le puede poner una gráfica más potente si el usuario lo demanda”. Y esa es, sin duda, una de las ventajas que destaca Cristo (como lo conoce la mayoría de los clientes) de comprar un ordenador ensamblado al gusto del consumidor. “Cualquier ordenador para gaming preensamblado, de cualquier marca, te va a costar por encima de los mil euros. Nosotros los hacemos clónicos, igual montamos una placa Asus con un procesador Ryzen, pero es el que necesita el cliente, con elementos de primera calidad, que puedes cambiar si necesitas mejorar las prestaciones, lo que es imposible con los ordenadores preensamblados”. La implicación social de MegaSystem va más allá del correcto asesoramiento o el mantenimiento de precios que favorezcan al cliente a pesar de que bajen los márgenes de beneficio empresarial. “Nos gusta participar en la formación de futuros trabajadores, cuando vienen chicos y chicas en prácticas, se van contentísimos por todo lo que aprenden sobre ordenadores porque les dedicamos mucho tiempo a explicar cosas que en la teoría igual se pasa por encima”. Pero, además, “somos patrocinadores del equipo de fútbol de Valleseco y ahora vamos a patrocinar también una murga. Mi interés es siempre ayudar e impulsar lo local”.