La pandemia nos dejó ver aún más claro que la isla no sólo puede mantenerse del turismo. De ahí que cada vez contemos con más ofertas de empleo en Tenerife con destino a otros sectores que demandan variados perfiles. En estos momentos, en concreto, se necesitan desde licenciados a operarios pasando por personal para atención al cliente y sin olvidarnos del colectivo de los autónomos.

OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE

MÉDICO A DOMICILIO TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Mediqum España selecciona médico para realizar asistencias médicas domiciliarias para empresa líder en el sector.

Se requiere: Homologación, colegiación, permiso de trabajo de ámbito nacional/visado de estudio en vigor, carnet de conducir y vehículo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico a domicilio Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

CARRETILLERO/A GÜIMAR

Realizarás los servicios de carga, descarga, preparación pedidos y manipulaciones de alimentación en el almacén así como rutas para los diferentes clientes.

Los requisitos son los siguientes: E.S.O, Certificado de manipulador/a de alimentos, Certificado de Carretilla Elevadora, carnet de conducir y vehículo propio y residir cerca de la zona Güimar y Santa Cruz de Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CARRETILLERO/A GÜIMAR.

HELPDESK AGENT BASED IN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Do you speak English and are native from Germany / Norway / Sweden / the Netherlands? Do you have customer orientation? Do you live in Tenerife or planning to move there? This job offer is for you! We are seeking energetic, vibrant Level 1 Helpdesk agents to work in a new and expanding Flag-ship center located in Santa Cruz de Tenerife, Spain.

Responsibilities:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpdesk Agent based in Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

FONTANEROS EXPERTOS EN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

¿Sabes instalar y reparar baños y quieres ganar unos ingresos extra? ¿Quieres conseguir nuevos clientes sin perder un minuto haciendo presupuestos? Desde KUIKO, una de las empresas de Ferrovial Servicios, buscamos a los mejores profesionales locales expertos en instalaciones de baños para colaborar con una de las principales fabricantes de España.

Estamos expandiéndonos y necesitamos profesionales autónomos o empresas para poder dar servicio a nuestros clientes (particulares y negocios).

Tan solo necesitas estar dado de alta como autónomo y seguro de responsabilidad civil.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FONTANEROS EXPERTOS EN BAÑOS en Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.