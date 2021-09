Una de las mejores maneras de conseguir trabajo en Tenerife es leer semanalmente la selección de puestos vacantes, que destacamos en este artículos. Ofertas de empleo en Tenerife, totalmente actualizadas y listas para que te inscribas en ellas. En estos momentos, contamos con oportunidades para pintores, comerciales, ayudantes de cocina, auxiliares de marketing, etc. No lo dudes más y encuentra aquí mismo ese trabajo que estás buscando.

OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE

CRONOSHARE selecciona:

PINTOR EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Publicado: 21/09/2021 - 07:04

- Contrato autónomo.

¿Quieres trabajar como Pintor en Santa Cruz de Tenerife?

A través de nuestra plataforma, tú gestionas todos los trabajos y clientes, fijas tus propios horarios y eliges al tipo de cliente. No hay ningún coste fijo ni pagos mensuales, tan solo organizar tu agenda de clientes y hacer crecer tu actividad comercial como trabajador autónomo. Acceder y ver los trabajos y solicitudes de clientes es totalmente gratuito, solo abonas una pequeña cuota cuando quieres responder y contactar con un cliente que te interesa. En todo momento contarás con la ayuda de nuestro equipo de atención al profesional.

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

GERMAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/09/2021 - 10:35

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife. You will be part of a great multinational company! Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1. We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of these languages: German , English , Spanish, basic PC skills and good communication skills. And if you are customer oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

Terms: Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days).

TÉCNICO/A HELPDESK CON ALEMÁN+INGLÉS para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/09/2021 - 10:05

- 10 vacantes.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit seleccionamos agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para trabajar en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife. Inicialmente realizarás teletrabajo y posteriormente te incorporarás a trabajar en las instalaciones de la empresa.

Rte. Picatostes Tenerife selecciona:

AYUDANTE DE COCINA para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/09/2021 - 17:53

- Jornada completa.

INCENTIVE TENERIFE selecciona:

AUXILIAR DE MARKETING ONLINE CON INGLÉS para Adeje

Publicado: 17/09/2021 - 10:07

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Century21 Urbecan selecciona:

ASESOR/A INMOBILIARIO para Orotava (La)

Publicado: 20/09/2021 - 14:49

- 4 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

