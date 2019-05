Valls ofrece sus votos "sin condiciones" a Colau en Barcelona

El líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, ha pedido evitar que sea alcalde de Barcelona el ganador de las elecciones, Ernest Maragall (ERC), y para ello ha ofrecido sus votos "sin condiciones" a la todavía alcaldesa y segunda en los comicios, Ada Colau (BComú), y a Jaume Collboni (PSC).

Valls alega que la prioridad es evitar que la capital catalana tenga un alcalde independentista. Por ello ha pedido en rueda de prensa a Colau posicionarse, sin concretar si él apostaría por ella o por Collboni como alcalde. Ha remarcado que habla en nombre de todo su grupo -incluyendo a los ediles electos de Cs-.

"No es momento de establecer condiciones previas ni ultimátums", según Valls, que ha dicho que no le compete a él mover ficha y que no entra en debates de izquierdas ni derechas, aunque ha avisado de que no aceptará ninguna lección de izquierdas porque él es un socialdemócrata progresista -lo ha dicho después de que Colau descartara pactar con su grupo y tacharlo de derechas-.

"Tenemos la posibilidad de evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista", ha proclamado Valls, que ha pedido superar los mensajes lanzados en la campaña y trabajar en este sentido porque es un momento histórico.

El PP ha admitido que su prioridad es que no haya un independentista al frente de la Alcaldía de Barcelona, como el candidato de ERC, que ganó las elecciones del pasado domingo. Eso sí, tampoco quiere a Ada Colau y ha solicitado a PSC y los comunes que busquen una alternativa, según fuentes de la dirección nacional.

En las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, ERC fue el partido más votado y logró diez concejales, los mismos que Barcelona en Comú de Colau. Por detrás quedaron el PSC, con ocho ediles, BCN Canvi-Cs (6), Junts (5) y el PP (2).