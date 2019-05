Matilde Zambudio: "Nos importan las personas, no los proyectos"

Matilde Zambudio es la opción de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Santa Cruz, una candidata que tiene como objetivos prioritarios "poner a Santa Cruz a la cabeza de las mejores ciudades de España". Con base en ello, señala que entre otras prioridades planea impulsar medidas para que la ciudad esté más limpia, garantizar la seguridad en sus calles y la restauración de sus barrios y pueblos, iniciativas de un programa que considera "realista".

¿Por qué se decidió a ser candidata?

Me decidí a ser candidata porque no podía más. No podía seguir inmóvil ante el desgobierno de la ciudad, ante la falta de políticas, ante la suciedad que campa por la capital, ante el ninguneo a los barrios, ante la falta de propuestas para dinamizar la economía local, etcétera. Por ello, y porque Santa Cruz necesita cambio y buenos gestores, decidí dar el paso y presentarme a la alcaldía, porque tengo claro que la capital necesita a Ciudadanos, porque tenemos proyectos realizables y tenemos equipo.

¿Cómo valora la gestión de CC y PP?

Lo que ha caracterizado este mandato ha sido la incapacidad de gestión, la falta de ejecución de los presupuestos, no ha habido inversión en el municipio? En definitiva, se puede definir este mandato como el de la política de parcheo.

¿Y cuáles son las claves de su programa electoral para convencer a los vecinos de que le voten?

Limpiar Santa Cruz de Tenerife, que a día de hoy es la tercera ciudad más sucia de España. Garantizar la seguridad de nuestros vecinos, comercios y turistas; luchar eficientemente contra la exclusión social, favoreciendo el alojamiento de las personas sin techo y desarrollando planes efectivos de empleo; eliminar y bajar impuestos como la tasa de basura; hacer de Santa Cruz una ciudad accesible e inclusiva creando la oficina de la discapacidad; conseguir que el municipio sea la ciudad de los autónomos y las pymes; restaurar todos y cada uno de nuestros barrios; evitar los vertidos en nuestras costas; desarrollar el plan maestro de nuestro litoral. En definitiva, hacer de Santa Cruz una ciudad totalmente atractiva para cuantos deseen vivir en ella y recuperar el espacio libre público para el disfrute de nuestros vecinos.

¿Qué es lo que cambiaría como candidata si llega a la alcaldía santacrucera?

Además de cumplir con todo lo anterior, voy a eliminar el papeleo y voy a reducir al mínimo imprescindible los plazos para solucionar los problemas de nuestros vecinos.

¿Qué cuota de realidad tiene su programa a la hora de desarrollarse? ¿La burocracia puede marcar el trabajo previsto?

Un programa realista como el nuestro va a atender primero a lo urgente. Eso no impide que tengamos planeadas medidas a medio plazo que pondrán a Santa Cruz a la cabeza de las mejores ciudades de España. Manejamos datos objetivos, pero somos ambiciosos, porque nuestra ciudadanía lo merece.

¿Qué espera que ocurra tras el hito marcado del 26M?

Espero que los ciudadanos confíen en nuestro equipo y nos den la oportunidad de llevar por fin a Santa Cruz al siglo XXI, porque ya está bien. Necesitamos racionalizar los transportes, aliviar la presión fiscal, sanear nuestras calles de basura, embellecer los barrios, atender a las personas en riesgo de exclusión y para todo tenemos un plan. Podemos hacerlo y solo pedimos la oportunidad de demostrarlo.

Lógicamente, todo pasará por pactar con otras formaciones políticas, ¿no?

Nosotros salimos a ganar. Dicho esto, somos un partido de diálogo que sabe llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía. Nos importan las personas y no los proyectos, por lo que, si hay que hablar, lo haremos sobre proyectos y no sobre sillones, como han hecho tradicionalmente Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista en la capital. Nuestra filosofía es sumar esfuerzos, porque tenemos claro que nuestro adversario no es otro partido político sino cada uno de los problemas que afecta a nuestros vecinos.

Para terminar, háganos su quiniela sobre los resultados.

La quiniela la tengo clara: con Ciudadanos Santa Cruz de Tenerife asciende a Primera División.