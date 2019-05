Coalición Canaria se mide a la sombra de Ramón Miranda

CC exhibió fuerza en las últimas generales

Coalición Canaria hizo una exhibición de fuerza en las elecciones generales del 28 de abril. Ganó en Garachico y prácticamente dobló en votos a la segunda fuerza, que fue el PSOE, con 623 apoyos (el 21,29%). Los nacionalistas llegan a las elecciones municipales con la confianza que dan los 1.111 votos del 28A, el 37,97% del total. Un apoyo claro que cobra aún más relevancia si se compara con los resultados de las generales de 2016, en las que CC obtuvo solo 587 votos (524 menos que en las últimas). Hace tres años, el PP fue primera fuerza con 1.122 votos (el 39,56%), pero ahora se ha desplomado hasta los 384 votos (el 13,12%), con Ciudadanos (Cs) pisándole los talones electorales con 342 votos (el 11,69%). UP logró 242 apoyos y Vox, 154. Sin embargo, la ausencia de muchos actores en las elecciones locales y la irrupción de un PP que es A'Gara dificultan cualquier pronóstico. Sí resulta evidente que CC llega al 26M con una tendencia al alza y que el PSOE goza de una leve mejoría. El PP está en caída libre, pero Alicia Dorta, A'Gara y Ramón Miranda podrían revertir esa tendencia.

Coalición Canaria se mide el 26M a la alargada sombra del exalcalde Ramón Miranda, el exlíder nacionalista que gobernó la Villa y Puerto con mayorías absolutas durante 16 años. Miranda creó en 2018 un nuevo partido, la Agrupación Garachiquense, pero no pudo ser candidato por continuar inhabilitado y, finalmente, las siglas de A'Gara estarán ocultas detrás de las del PP para poder participar en las elecciones locales. El actual alcalde y candidato a la reelección, José Heriberto González (CC), se presenta con el aval de la contundente mayoría absoluta cosechada en 2015, con casi el 64% de los votos. El PSOE local también espera aprovechar la ola nacional para mejorar sus resultados y amenazar la mayoría absoluta de CC.

José Heriberto González es el gran favorito para ganar las elecciones locales, pero el escenario político local se presenta este año mucho más complicado para los intereses nacionalistas que en 2015. Aunque sobre el papel concurren los mismos partidos, el efecto Miranda es difícil de calcular. Tampoco queda claro el impacto de la reducción de la corporación local de 13 a 11 concejales, por la pérdida de población. La mayoría absoluta estará ahora en seis ediles.

CC perdió la mayoría absoluta por un voto en 2011, con Miranda como candidato. Entonces CC se quedó con seis concejales; el PSOE, con tres; el PP, con dos, y AUPG, con dos. Miranda dimitió y cedió el bastón de mando a José H. González, que pactó con AUPG.

En 2015, AUPG no se presentó y despejó el terreno a CC, que se impuso con 1.882 votos. El PSOE mantuvo el tipo con tres ediles y el PP bajó a uno.

Las elecciones locales de 2019 llegan con una CC fuerte, reforzada por los excelentes resultados de las últimas generales; con un PSOE al alza en España en un municipio donde no suele bajar de los tres concejales, y con un PP que es A'Gara y que ha tenido a Ramón Miranda haciendo campaña desde hace más de un año.

La ventaja de CC respecto a la oposición fue de 877 votos en las locales de 2015. En las generales del pasado abril, CC recibió 1.111 votos frente a la suma de 1.793 votos para el resto de partidos, incluidos PSOE, PP, Cs, UP, Vox, Ahora Canarias, Pacma, PCPC y PUM+J.

La joven Alicia Dorta será la candidata a la Alcaldía del PP, pero ella se define como la vicepresidenta de A'Gara y siempre ha estado acompañada por Ramón Miranda. El exalcalde ya había advertido de que haría campaña como si fuera el candidato. Y lo está haciendo. Alicia Dorta se estrena como cabeza de lista, aunque ya estuvo en 2011 en la candidatura local del PP.

María del Cristo de León (PSOE) repite como candidata por segundas elecciones consecutivas. El mandato no ha sido fácil en el seno del Grupo Municipal Socialista y De León comparece ante las urnas con una lista muy renovada en la que no estarán Javier Méndez, que dejó el PSOE y se convirtió en edil no adscrito, ni Luz María Aguiar, que ya había sido concejala del PP.