El PP retira el cartel donde aparecía Milagros Pérez

El Partido Popular de Santa Úrsula ha retirado del exterior de su sede el cartel donde aparecía la exalcaldesa Milagros Pérez León, inhabilitada por una sentencia judicial, junto al candidato a la Alcaldía, José Edelmiro García Castro.

El presidente insular del PP, Manuel Domínguez, restó importancia a este cartel en declaraciones a la Ser: "Aquí lo único que hay es que la presidenta del comité local del PP en Santa Úrsula -Milagros Pérez León- acompaña al candidato en una cartelería. Hoy en día la salsa rosa da mucho de que hablar. Si hubiese sido un cantante, una actriz o cualquier otra persona la que acompaña al candidato en un cartel, no hubiera pasado nada", señaló Domínguez.

AISU ya había criticado con dureza que el PP usara la imagen de la exalcaldesa, que no concurrirá a las elecciones locales, y lo tildó de "cebo para votantes que no estén al tanto de que Milagros Pérez no está en la lista del PP porque una sentencia judicial se lo impide".