Pedro Martín: "No voy a cambiar ahora por ir en una lista al Cabildo "

Unas 500 personas acudieron al acto de presentación de la candidatura que del PSOE a la Alcaldía de Guía de Isora y que lidera Pedro Martín, por séptima vez. En el Auditorio isorano compareció con los integrantes de la lista electoral en la que la mayoría de los miembros del actual equipo de gobierno local ocupan los primeros puestos, con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta obtenida por los socialistas en las cinco últimas legislaturas.

Según destacó el candidato, Pedro Martín, "no vamos a parar, porque hay multitud de proyectos sobre la mesa. Tanto aquellos que buscan regenerar el litoral (en referencia a la nueva playa a construir en el paseo entre Alcalá y Punta Blanca) como otros para los núcleos pequeños, porque nosotros tratamos a todas las personas por igual, como se merecen y no pensando solo en las zonas más pobladas" agregó.

Con especial énfasis en las asignaturas pendientes en lo referente a atención sociosanitaria, (en concreto a la residencia de mayores de Guía de Isora), Martín lamentó lo triste que es "tener que tocar en la puerta del Estado cuando ni Cabildo ni Gobierno de Canarias te hacen caso". Recordó que "fue el Gobierno socialista quien nos dio un millón de euros para el centro de mayores y solo se hizo cargo el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria cuando llegó a gobernarlo el PSOE".

Asimismo, recalcó la necesidad de que Guía de Isora disponga de suelo industrial para que las empresas no se vayan a otros municipios y la importancia de que otras instituciones, como el Cabildo, "se impliquen en Guía de Isora".

El también secretario insular del PSOE dejó clara su intención para esta cita electoral: "No voy a cambiar por ir en una lista al Cabildo, seguiré siendo el mismo. Quiero dejar una isla mejor para mis hijos. Seguiré esforzándome, trabajando por el lugar donde he nacido. No voy a fallar a la confianza que me han dado ustedes".

La número dos de la candidatura del PSOE de Guía de Isora, Josefa Mesa, elogió la labor del equipo que ha conseguido transformar el municipio en los últimos 29 años de gobierno, junto al impulso de la ciudadanía, y aseguró estar "encantada de volver gracias a la confianza del alcalde y del equipo que le acompaña".

El diputado socialista electo por la provincia tinerfeña, el isorano Héctor Gómez, también destacó la labor del actual equipo de gobierno porque "Guía de Isora, de la mano de Pedro Martín, se ha convertido en un referente para todo lo bueno" señaló.