La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, denunció la situación que padecen los y las funcionarias de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, trabajadores que llevan en huelga desde el pasado 17 de abril y que afecta a más de 2.600 familias en toda Canarias.

La candidata nacionalista y la candidata al Senado, Gladis de León, mantuvieron recientemente una reunión con representantes sindicales de los funcionarios para analizar su situación y las medidas que se podrían reivindicar desde el Congreso. Valido aseguró que los funcionarios de Justicia «son la sala de máquinas del sistema judicial».

«Si permitimos que esta huelga continue, si ni siquiera el Gobierno se sienta a negociar, si ni siquiera escuchan sus reivindicaciones, vamos a alargar un problema que va a terminar generando consecuencias nefastas a la ciudadanía», lamentó la candidata nacionalista. Por ello, Valido exigió al Gobierno que escuche las demandas de los trabajadores y que «se siente a negociar con ellos».

Valido explicó que, por un lado, esta situación genera que «procesos se eternizan, sentencias que no se ejecutan y que haya muchísimos problemas de miles de canarios que están parados por falta que se escuche que se negocie y que se incorporen los profesionales necesarios».

La candidata nacionalista explicó que los funcionarios «plantean que se delimiten sus funciones y que se pague acorde a su trabajo, igual que escalas superiores tienen reconocida una productividad que ellos ni siquiera perciben aunque son los pilares del sistema y los que resuelven todo el trabajo administrativo, sin el cual, ni jueces ni fiscales ni letrados pueden avanzar».

Para Valido, «la ciudadanía sufre tanto cuando no funciona la justicia como cuando no funciona un servicio sanitario, porque son problemas muy graves, qué si no se resuelven en tiempo y forma, perjudican enormemente a los interesados y agravan su situación»

