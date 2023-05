Ha centrado su campaña en la necesidad de un cambio en La Palma, ¿qué cambio ofrece Coalición Canaria?

La preocupación común que todo el mundo me transmite es que La Palma necesita una sacudida que nos saque del estancamiento que llevamos padeciendo más de una década. La gente, con independencia de su ideología política, me habla de cansancio, de parálisis, de que están hartos de que les hagan las mismas promesas hoy que hace 4 años, que hace 8 y que hace 12.

¿Y en qué se diferencian sus promesas de las de otros partidos?

Nosotros no nos presentamos ante la gente con promesas, nos presentamos con hechos que avalan una forma de gobernar distinta. Estoy convencido de que hay una manera distinta de hacer las cosas porque Coalición Canaria La Palma lo ha demostrado allí donde gestiona e, incluso, donde somos oposición. Nosotros perseguimos y trabajamos los asuntos hasta conseguirlos y no hay mejor ejemplo que el descuento del 60% del IRPF que logramos con solo dos diputadas en el Congreso cuando todos nos decían que no se podía.

Si, finalmente, se convierte en presidente del Cabildo, ¿cuál será el primer paso para esa transformación de la que habla?

Hay varios frentes que abordar y decisiones que se tienen que tomar ya para empezar a ver sus frutos a medio plazo, pero considero fundamental acabar con la parálisis de la ordenación del territorio, porque de esa base depende el crecimiento de todos los sectores económicos, desde el sector primario, hasta el turismo, pasando por la industria. El Cabildo mantiene paralizado desde 2015 el Plan Insular de Ordenación. Si en 8 años un documento tan esencial no avanza es porque detrás hay una intencionalidad política. Y en eso es en lo que vamos a empezar a trabajar de inmediato.

¿Cómo va a superar La Palma la pérdida de casi 5.000 camas por culpa del volcán?

Estamos en una situación muy complicada. Es la pescadilla que se muerde la cola: nuestra economía necesita con urgencia que lleguen más turistas, pero no se puede ampliar la conectividad si no tenemos suficientes camas donde alojar a esos turistas. A corto plazo, hay que proteger las plazas alojativas que todavía tenemos para que sobrevivan tomando medidas inmediatas para promocionar la Isla ante una campaña de verano y de invierno que se prevé catastrófica. A medio y largo plazo, lo que tenemos que hacer es aplicar la Ley de Islas Verdes, aprobada en 2016, que define perfectamente nuestro modelo turístico y que nos da las herramientas que necesitamos para desarrollarlo.

¿Y cuál es la razón de esta parálisis en el desarrollo turístico?

Si tienes la hoja de ruta, si tienes las herramientas legales y no las aprovechas, si tienes los recursos económicos pero no los usas, si tienes un Plan Insular de Ordenación estancado desde 2015... es evidente que lo que está fallando es la forma de gestionar.

¿Cuáles son las bases sobre las que debe crecer la economía de La Palma?

Hay que equilibrar un modelo de desarrollo que ha primado siempre el eje Este-Oeste y que ha dejado de lado el Norte y el Sur de la Isla, donde cada vez hay menos población, menos jóvenes y menos actividad económica. Todos tenemos claro, por otro lado, que nuestro futuro se sustenta sobre un sector primario y un turismo fuertes. Tenemos que garantizar el histórico del plátano e insularizarlo, eso es fundamental. Y hay que salvar la ganadería, que agoniza ante el incremento de precios de los insumos y la falta de ayudas suficientes. Y, sobre todo, no podemos dejar escapar la oportunidad única que tenemos de atraer investigación y actividad científica ligada al volcán y a las estrellas, que puede y debe ser otro factor generador de economía, al igual que la economía azul vinculada al mar. Hablamos también de atraer la implantación de estudios superiores en la isla y de formación profesional dual. Y, no menos importante, debemos convertir a la cultura y el patrimonio en un motor económico para la isla y, desde este planteamiento, crear un tejido cultural sólido que refuerce nuestra identidad y que se convierta en atractivo turístico más.

La Palma, a causa del volcán, tiene un grave problema habitacional. ¿Qué se puede hacer desde el Cabildo?

La vivienda es un problema de primer orden en la Isla y no es competencia del Cabildo, pero debe ser el Cabildo quien lidere la propuesta de soluciones, quien empuje la actuación de las administraciones competentes. Lo que no es una solución es que la principal institución de la isla se quede cruzada de brazos como una simple observadora. Para dar solución real a este problema tiene que haber un compromiso a tres bandas entre los ayuntamientos, el Cabildo y el Gobierno de Canarias para promover la construcción de vivienda pública y privada. Este es uno de los puntos del documento Compromiso por La Palma que Nieves Lady Barreto, nuestra candidata al Parlamento de Canarias, y yo hemos firmado este miércoles con Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del Gobierno, donde se detallan una serie de medidas específicas para La Palma que Coalición Canaria se compromete a poner en marcha de manera inmediata en cuanto llegue al Gobierno. El documento incluye, por ejemplo, entre otros compromisos, un plan plurianual de inversión de 50 millones, el mantenimiento durante 10 años de la deducción del 60% de la cuota autonómica del IRPF, la supresión del Impuesto autonómico sobre el combustible o la exención de la cuota a los autónomos durante 2 años, o 3 años si son jóvenes, entre otras muchas medidas. Lo importante para La Palma es que el próximo Gobierno de Canarias que salga de las urnas entienda que nuestra realidad, ahora y durante los próximos años, va a ser completamente diferente a la del resto de islas y que se tome como una prioridad la completa recuperación social y económica de La Palma.