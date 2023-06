Torres descarta ir al Congreso y se mantendrá en la oposición en el Parlamento de Canarias

Se queda en el Parlamento de Canarias. El presidente en funciones y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, descarta concurrir como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas en las elecciones Generales del 23 de Julio. En una rueda de prensa que tuvo lugar esta tarde en la capital grancanaria tras una reunión de la Comisión Ejecutiva General del partido, el líder socialista aseguró que, si "no hay sorpresas de última hora", se mantendrá en la oposición estos cuatro años. Los socialistas, que ganaron las elecciones pero no convalidaron el pacto de las flores, cierran su ronda de negociaciones para formar gobierno sin éxito y abogan por cambiar la ley electoral porque la actual "no se está respetando la voluntad mayoritaria expresada en las urnas".

El candidato más votado. El secretario general de los socialistas isleños destacó que en la lista autonómica, donde se presentaban los aspirantes a encabezar el Ejecutivo, él consiguió 146.00 votos más que el nacionalista Femando Clavijo, que está cerrando un acuerdo con el Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente para ser investido presidente. Una alianza a la que le falta un parlamentario para conseguir la mayoría absoluta de 36 escaños -a la espera del recuento de las actas y del voto emigrante- y a la que Torres apodó de "pacto de perdedores". Por ello, instó a "reflexionar" acerca del sistema electoral canario. "Si bien fue un acierto la modificación del año 2018, hartamente perseguida y fracasada en otras ocasiones, indudablemente necesita una revisión y una actualización porque no se está respetando el sentimiento mayoritario", explicó Torres. Remarcó que promoverá un nuevo sistema esta legislatura donde "el resultado de los electores se acerque a lo que apruebe el Parlamento". Además, el presidente en funciones retó al candidato del PP y líder del partido en las islas, Manuel Domínguez, a responder a la propuesta de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada. Fuerteventura, la isla díscola El acuerdo PP-CC se extenderá a toda Canarias menos a la tierra majorera, donde los pactos en cascada se producirán entre nacionalistas y socialistas. Torres afirmó que el líder del PSOE en la ínsula, Blas Acosta, cuenta con "el aval y el apoyo" de la dirección regional del partido para dar estabilidad en las instituciones en las que gobiernen de manera conjunta CC y PSOE. Torres declina así seguir los pasos de la jefa en funciones del Ejecutivo balear, Francina Armengol, que será la número uno de la plancha de la comunidad autónoma a la Cámara Baja tras no revalidar el gobierno el pasado 28M. Otros líderes socialistas canarios ya han pedido el apoyo de la militancia para ir en la papeleta del Senado. Es el caso de Pedro Martín, presidente electo del Cabildo de Tenerife que será desbancado por la alianza CC-PP que se está gestando, o José Miguel Valbuena, consejero en funciones de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. También el ministro de Industria, el tinerfeño Héctor Gómez, aspira a ser el primero de la plancha al Congreso por la provincia occidental.