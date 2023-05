El único debate televisado de los candidatos a la Presidencia del Gobierno de las cinco principales formaciones políticas de Canarias dejó abierta la política de pactos tras la cita electoral del 28-M. Ni el actual presidente del Ejecutivo y líder del PSOE, Ángel Víctor Torres, ni el vicepresidente y líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, fueron explícitos a la hora de aclarar sus preferencias de pactos postelectorales y dejaron la decisión una vez que se conozcan los resultados del próximo domingo. En el debate no estuvo presente el líder de ASG, Casimiro Curbelo, que declinó la invitación para participar pese a que se trata de una pieza fundamental para articular las mayorías en el Parlamento para formar gobierno, ya lo fue en esta legislatura y previsiblemente lo será la próxima.

«La receta del ‘pacto de las flores’ es más de lo mismo, hay otra forma de gestionar los recursos públicos» Fernando Clavijo - Candidato de CC

En el debate, emitido conjuntamente por Televisión Canaria y por Televisión Española en Canarias, dominó la confrontación entre las tres formaciones que forman el pacto de las flores en la defensa en bloque de su gestión -PSOE, NC y Podemos- frente a las críticas de CC y PP y primó más el choque ideológico entre izquierda y derecha que las reivindicaciones de Canarias frente a Madrid y Bruselas. El debate fue largo, de casi dos horas de duración, sin recesos y con cierta confusión en los tiempos, en el que los cruces de declaraciones salpicaron las intervenciones de los aspirantes a la Presidencia, sobre todo por la gestión del Ejecutivo actual en comparación con la realizada en la legislatura anterior, en la que presidió el Gobierno Coalición Canaria.

«Somos más pobres y la sanidad está peor, tenemos la línea roja a los que no quieren bajar impuestos» Manuel Domínguez - Candidato del PP

Durante sus intervenciones Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez y Noemí Santana pusieron más énfasis en defender la gestión de estos cuatro años, condicionados por las sucesivas crisis que se han padecido, que en enumerar sus apuestas para la nueva legislatura, defendiéndose de las críticas de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, que tacharon de «poco rigurosos» los datos que ofrece el pacto de las flores en relación a la situación socioeconómica del Archipiélago con las cifras de empleo, dependencia, vivienda, sanidad o educación.

Los candidatos se echaron en cara la rigurosidad de las cifras de empleo o pobreza en las Islas

Situación económica.

Las cifras de empleo, de la pobreza y si hay que bajar o no los impuestos se pusieron sobre la mesa por los candidatos. PSOE y NC insistieron en que tanto la tasa de paro como el número de afiliados a la Seguridad Social son mejores que nunca después de la fuerte crisis que vivió Canarias con la pandemia del Covid, mientras que Podemos presumió de poner en marcha una reforma laboral que ha incrementado el número de contratos indefinidos. Sin embargo, CC cuestionó la rigurosidad de los datos al llamar la atención sobre el importante incremento de los fijos discontinuos en las Islas. La política fiscal volvió a enfrentar a los partidos del Gobierno con los de la oposición. Torres retó a Clavijo a que explicara de dónde iba a restar gasto público ante la aminoración de ingresos que supondría un bajada de dos puntos en el tipo general del IGIC, una medida que también respalda el PP de forma temporal ante las subidas de precios que afecta a los bolsillos de la familias canarias. Román Rodríguez advirtió en la Península «nadie del PP está pidiendo que se reduzca el 21% del IVA», mientras que Noemí Santana defendió el nuevo gravamen a las grandes fortunas y la política fiscal desplegada por el pacto regional. En este apartado se coló la situación de la pobreza, cuyo índice ha descendido con los últimos datos conocidos pero que tanto Fernando Clavijo (CC) como Manuel Domínguez (PP) consideran que sigue siendo alta y que la mayoría de las familias de las Islas tienen problemas para llegar a fin de mes y les cuesta cada vez más pagar las hipotecas de sus viviendas.

«Queremos otro modelo económico, el turismo ya no tira y debemos respetar más el territorio» Noemí Santana - Candidata de Unidas Sí Podemos

Políticas sociales.

La dependencia, el derecho a la vivienda, la renta canaria de ciudadanía o las listas de espera sanitaria dominaron el debate sobre las políticas sociales. Clavijo echó en cara al pacto que «con más dinero que nunca para sanidad hayan aumentado las listas de espera», por lo que defendió mejorar la gestión frente a una política de incremento del gasto público. Manuel Domínguez hizo valer el «plan de choque» presentado por los populares para mejorar la situación de la sanidad pública y remarcó la necesidad de que sea Sanidad quien se encargue de gestionar las camas sociosanitarias que se necesitan para solventar el colapso que hay en los hospitales con los pacientes que «necesitan que les cuiden y no que les curen». Noemí Santana defendió el área que gestiona por el incremento de las familias vulnerables que cuentan con ayudas sociales -de 5.000 a 40.000- y de «haber dado la vuelta» al sistema de la dependencia con más de 8.000 altas en este mandato. Torres y Rodríguez recordaron que la pandemia del Covid supuso un serio revés para el sistema sanitario, que es ahora cuando se está recomponiendo y, en su defensa, el presidente del Gobierno aseguró que el incremento de las listas de espera se ha producido en la mayoría de las comunidades autónomas. En materia de vivienda los partidos del pacto y de la oposición se tiraron los trastos a la cabeza por la falta de viviendas en las Islas y Clavijo recordó la estampa de «las casas contenedores oxidados» de las familias de La Palma afectadas por al erupción del volcán. Clavijo y Torres chocaron en varios momentos del debate por la rigurosidad o no de los datos, la política del Gobierno de Pedro Sánchez en las Islas y la gestión de este gobierno en relación con el que presidió el dirigente nacionalista entre 2015 y 2019.

«Hay que recuperar el planeamiento y las directrices para ordenar el crecimiento futuro» Román Rodríguez - Candidato de NC

Modelo de crecimiento.

En el modelo de crecimiento por el que apuestan las principales formaciones políticas de las Islas se coló el debate de la ecotasa, con una defensa cerrada de la misma por parte de Noemí Santana, si bien Torres elude denominar a este «ingreso» ecotasa y siempre de acuerdo con el sector turístico. Román Rodríguez la defiende pero también pone al mismo nivel la necesidad de controlar el desarrollo turístico y volver al planeamiento insular y municipal con el fin de controlar el crecimiento y el consumo de recursos. Clavijo incidió en que ahora hay más desigualdad social que en la etapa anterior y se mostró contrario a la ecotasa y a la respuesta del Ejecutivo de cargar más tributos sobre las familias canarias en vez de gestionar mejor los recursos de los que dispone. Manuel Domínguez defendió al sector turístico pero también en la necesidad de hacerlo más sostenible y no solo construir más hoteles. La defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y de la agenda canaria en Madrid también enfrentó al candidato de CC con el jefe del Ejecutivo regional. Román Rodríguez defendió la gestión de su fuerza política para salvaguardar el fuero canario y Torres reprochó a Clavijo que se dedicara a atacar al Gobierno central sin convocar la comisión bilateral Canarias-Estado durante su etapa al frente del Ejecutivo.

Las políticas sociales y los impuestos marcan las diferencias entre los dos bloques

Pactos.

Solo Noemí Santana fue clara en los pactos postelectorales: Podemos nunca va a respaldar un gobierno donde esté Coalición Canaria y el PP. También lanzó el guante a su socio, Ángel Víctor Torres, para que aclarara «si va a pactar con CC si no dan los números para continuar con el pacto de las flores». El dirigente socialista apuesta por contar con una mayoría amplia del PSOE para gobernar después del 28-M, en caso contrario «apostamos por la estabilidad» y rechazó componendas como las de hace cuatro años que casi hacen presidenta a la dirigente del PP Australia Navarro, sin haberse presentado como candidata a la Presidencia del Gobierno. Fernando Clavijo indicó la necesidad de «gobernar de otra manera» rechazó pactar con formaciones populistas y defendió un Gobierno de centro, estable y que ponga sobre todo la defensa de Canarias frente al Estado. Manuel Domínguez indicó que las «líneas rojas» del PP son aquellas formaciones que no quieren bajar los impuestos o que mejore la sanidad con un cambio en la gestión de este servicio público esencial. Román Rodríguez dejó claro que no habrá mayoría suficiente de ningún partido y que había que esperar a los resultados electorales pero dejó clara la vocación nacionalista de NC para entrar en un gobierno donde se protejan los servicios públicos, la sostenibilidad y la defensa de las singularidades canarias. Asimismo reiteró la necesidad de controlar el crecimiento poblacional de las Islas.

«Han sido cuatro años difíciles pero ahora el escudo social protege a más familias» Ángel Víctor Torres - Candidato del PSOE

Exención de la tasa al queroseno

El presidente del Gobierno canario y candidato a la reelección, Ángel Víctor Torres, aseguró anoche que las Islas van a quedar exentas de la aplicación de la nueva tasa europea que gravará el queroseno, la que mayor repercusión considera que puede tener sobre el transporte aéreo con origen o destino al Archipiélago. «Hoy, el Consejo de Europa, 27 estados miembros, ha acordado dejar a Canarias exenta de la tasa al queroseno, que es la que más grava el precio de los billetes», anunció Torres durante el debate de candidatos al Gobierno canario emitido por RTVC y RTVE. Esta afirmación de Torres fue replicada por el candidato de CC a la Presidencia, Fernando Clavijo, que acusó al dirigente socialista de «confundir» a la población por mezclar la tasa al queroseno con la denominada «tasa verde». | R.A.D.