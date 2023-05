Montero alaba la defensa "martillo pilón" que ha hecho Torres de Canarias ante el Estado

Ni sumisión, ni arrodillarse ante el Gobierno central. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participó esta mañana en el primer mitin de campaña de los socialistas en la capital grancanaria y defendió, ante los más de mil asistentes, el trabajo que ha hecho durante los últimos cuatro años el candidato del partido a la Presidencia del Gobierno, Ángel Víctor Torres, en la defensa de las singularidades de Canarias ante el Estado. "La gran hazaña de Ángel es la pedagogía permanente que ha hecho en todas las administraciones para que se conozca que las Islas necesitan una política singular", apuntó la vicesecretaria general del PSOE, quien insistió que las mejoras para las Islas se han conseguido sin "romperse la camisa a cada momento", sino con una técnica de "martillo pilón con propuestas viables".

La ministra llegó al Auditorio Alfredo Kraus entre aplausos y música y acompañada no solo por el secretario general del PSOE en Canarias, sino también por el cabeza de la lista insular de Gran Canaria, Sebastián Franquis, el candidato al Cabildo de la Isla, Augusto Hidalgo, y la aspirante a la Alcaldía de la capital grancanaria, Carolina Darias. Según Montero, el trabajo hecho por Torres ha permitido crear una conciencia colectiva de una política diferencial para el Archipiélago, y no solo en España, también en las instituciones europeas. En concreto, la ministra habló del caso del turismo.

"Si no llega a ser porque Canarias y España tenían presidentes socialista el sector no hubiera tenido las buenas perspectivas que tiene ahora", apuntó e insistió en la labor de "Pepito Grillo" del líder canario que reclamó para que las Islas dispusiera de mil millones de euros para la protección del turismo. Para la ministra, Torres no solo "hace falta en las Islas" sino en todo el país. "Es un referente para el partido, una persona imprescindible para construir una España solidaria para que los ciudadanos vivan mejor", añadió.

Montero también se acordó de la exministra de Sanidad, Carolina Darias, quien, según sus palabras, ha permitido que hoy "se pueda estar sin mascarillas y vacunados", destacando que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria "tienen la suerte de que una de las caras más visibles del trabajo más concienzudo y más científico lo protagonice una mujer que va a dedicar los próximos cuatro años de su vida a hacer lo propio en la capital grancanaria" como alcaldesa.

El presidente canario escuchó con una sonrisa de oreja a oreja las palabras de la representante nacional y aprovechó su turno de palabra para devolverle el agradecimiento por haber sido "responsable" de muchos de los avances que se han conseguido para los las Islas en la última legislatura. El candidato del PSOE a la reelección defendió, además, que su partido ofrece "hechos probados" de la gestión realizada al frente del Ejecutivo regional durante la pasada legislatura, frente a las "mentiras evidentes" de la oposición. Puso los ejemplos del convenio de carreteras, el uso del superávit, la prórroga de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la disposición adicional de los ERTE o el diferencial del 80% para el sector audiovisual, para "demostrar" los pasos que el Archipiélago ha dado gracias a los acuerdos con el Estado. "Sin crispación y siendo rigurosos y serios", añadió.

En el acto electoral también intervino Sebastián Franquis, secretario general del PSOE de Gran Canaria y candidato al Parlamento de Canarias, quien también destacó que la ministra de Hacienda ha sido una pieza esencial para que Canarias esté mejor que hace cuatro años.