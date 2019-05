Lope Afonso (PP) admite su sorpresa por la decisión de Tavío pero cree que servirá de "revulsivo" para el partido

El coordinador general del Partido Popular en Canarias, Lope Afonso, ha admitido su sorpresa por la decisión de Cristina Tavío de aparcar "momentáneamente" la política y haber pedido el voto para los candidatos de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, y al Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; sin embargo, cree que puede tener un efecto "revulsivo" y de "acicate" dentro del partido de cara a al 26 de mayo.

"Si dijera que no me ha sorprendido, le engañaría. Sí que me sorprende, pero las cosas en la vida pasan siempre por alguna motivación y quiero decir claramente que personalmente sigo manteniendo el respeto por Cristina Tavío y por lo que ha supuesto por su trayectoria personal y profesional en Tenerife, concretamente para el Partido Popular", afirmó Lope Afonso en declaraciones a 'Radio Club Tenerife.

El también candidato del PP al Cabildo de Tenerife deseó a Cristina Tavío "lo mejor" en esta etapa que inicia y, a pesar de que le ha sorprendido su decisión, reconoce que no quiere que sea un final "abrupto", sino que hay que "mirar al futuro". "En eso estamos justamente en esta última semana de campaña electoral", apostilló.

Preguntado por la posibilidad de que Tavío decida ingresar en las filas de Coalición Canaria, Afonso considera que eso "solamente lo puede responder ella". En cualquier caso, insiste en que de todo esto "queda el sabor de boca" de la relación que ha mantenido con ella, a la que nuevamente vuelve a desearle "lo mejor". "Es lo único que puedo decir".

Tampoco cree que sea consecuencia de su enfrentamiento con Asier Antona en las primarias o del supuesto aislamiento que ha vivido tras este proceso: "No comparto el término, en la medida que ha participado de la vida orgánica del partido, tanto como que era miembro nato de los órganos regionales de dirección. Pero a partir de ahí, usar descalificaciones sería inapropiado y sólo me queda desearle la mejor de las suertes".

De igual manera, no cree que esto suponga un varapalo para las previsiones del PP en la isla de cara al 26 de mayo: "Todo lo contrario. Puede ser un revulsivo para personas que podían haber estado ligadas dentro del partido a la figura de Cristina Tavío y a las que seguro que no les ha sentado bien leer esta noticia. Va a servir de acicate para espolear más si cabe a una militancia que está muy activa y concienciada del momento trascendental que vive Canarias".