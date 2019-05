Sánchez, en Canarias: "Si en abril votaron avance ahora no pueden votar parálisis"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria que los españoles han de ser coherentes en la próxima cita electoral, ante la que ha considerado que si en abril "votaron avance", ahora, el 26M, "no pueden votar parálisis".

Ante varios cientos de personas, congregadas en la Plaza del Pilar Nuevo del casco histórico de la capital grancanaria, lugar escogido en esta campaña electoral para este tipo de eventos por diferentes formaciones políticas, como Nueva Canarias o el PP, Sánchez fue recibido por un público que aplaudía puesto en pie y que le decía cosas como "gracias por darnos esperanza".

Tras analizar asuntos de la actualidad, como la detención de Josu Ternera, el último dirigente de ETA, o el veto que han puesto en el Parlamento catalán los grupos independentistas a la designación del socialista Miquel Iceta como senador autonómico, el secretario general del PSOE ha pedido a militantes y simpatizantes del partido en Canarias que sean "coherentes" a la hora de votar en los próximos comicios locales, autonómicos y europeos.

El dirigente socialista ha considerado que en la nueva cita con las urnas hay que exigir "limpieza" al PP y decirle que "basta ya de corrupción", pedir "justicia social" a Ciudadanos y decirle "cambio, cambio, cambio" -o adiós, como le sugirieron varias personas desde el público- a Coalición Canaria.

"No podemos dejar la faena a medias, no nos podemos confiar porque las tres derechas ya han dicho que, si suman se entienden", ha aseverado Pedro Sánchez, quien ha advertido a CC, partido que sostiene en minoría el Gobierno de Canarias, que "la ola que empezó el 28 de abril llegará con más fuerza aún a Canarias" el próximo 26 de mayo.

Sánchez ha recalcado que la próxima legislatura nacional el PSOE abordará la pendiente "descentralización municipal" que, en su opinión, necesita culminar el país y otros asuntos relacionados con "la justicia social, la limpieza y la convivencia", cuyo reflejo "no será tan rotundo en Canarias" si no existe en esta comunidad autónoma "un gobierno aliado" y dirigido por los socialistas.

De esta forma, el presidente del Gobierno español se ha referido a la "utilización antigua de la victimización para intentar exculpar sus incapacidades" que ha asegurado que ha encontrado en el Gobierno de Fernando Clavijo (CC) durante los últimos diez meses en los que, con solo 84 diputados nacionales, el PSOE ha podido devolver la universalidad a la sanidad y suprimir el copago farmacéutico a los pensionistas, además de mostrar su "compromiso firme" con las islas.

Como ejemplo de ese compromiso con Canarias, el líder socialista ha citado la firma de distintos convenios con esta comunidad autónoma, como el de obras hidráulicas, y también la aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía.

Según Pedro Sánchez, en esta campaña electoral "el PSOE es el único partido que habla de dependencia, empleo, sanidad o educación".

En frente, ha añadido, los socialistas tienen "a uno que dice que está viajando al centro, que supongo que será al centro de la tierra, porque no hace para que cavar, otros que quieren suplantar al PP y otro que dice que sube o baja, imagino que del caballo", ha manifestado en referencia a Pablo Casado (PP), Ciudadanos, y Santiago Abascal (Vox), respectivamente.

Sánchez ha reprochado a los representantes de esos tres partidos que sigan hablando de las mismas cosas de las que hablaban un día antes de que se celebraran las últimas elecciones generales, por lo que ha estimado que "a los del tercero derecha hay que mandarlos a la oposición" en esta nueva oportunidad ante las urnas.

De cara a los comicios europeos, que también se celebran el 26 de mayo, el secretario general de los socialistas españoles ha instado a los votantes a volver a demostrar a Europa, como hicieron en las pasadas elecciones generales, "que con un discurso progresista se puede vencer a la ultraderecha".

"Tenemos que liderar la reconstrucción de un proyecto político vinculado a la causa socialdemócrata, para lo que necesitamos un voto coherente con el del 28 de abril", ha aseverado