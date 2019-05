NC se compromete a establecer una renta de ciudadanía de al menos 600 euros al mes

El candidato de Nueva Canarias (NC) a la Presidencia del Gobierno canario, Román Rodríguez, se ha comprometido este sábado a establecer en las islas una renta de ciudadanía de al menos 600 euros al mes, para garantizar una vida "mínimamente digna a todos los ciudadanos".

Román Rodríguez ha anunciado esta compromiso durante la presentación de la candidatura de Hilario Rodríguez a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, y recordó que establecer una renta de ciudadanía en Canarias es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía recientemente renovado.

El candidato de Nueva Canarias ha insistido en que no habrá nadie en el archipiélago canario que, teniendo necesidades, no disponga de una renta mínima de 600 euros al mes para que pueda tener una vida digna, y aseguró que hay capacidad legal y financiera para cumplir este compromiso.

Román Rodriguez dijo que Canarias es la comunidad autónoma de España con más desempleo, el 21 por ciento de la población activa, y también es la región con los peores salarios y con una tasa de pobreza del 40,2 por ciento, pero, subrayó, no hay "ni una sola medida" para combatir la pobreza.