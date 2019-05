"Con los resultados del 28A, Coalición Canaria está más viva que nunca"

Guadalupe González Taño (Santa Cruz de La Palma, 1965) es secretaria de Organización de Coalición Canaria y diputada en el Parlamento canario en la última legislatura. Ahora estará en el Congreso como diputada junto a Ana Oramas. Es licenciada en Derecho, especialista en Políticas Europeas, Master en Administración de Empresas y especialista en Gestión Administrativa y Tributaria. Desde 1991 hasta 1995 fue asesora para temas comunitarios en la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. En 1995 fue designada secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ha sido directora general de Promoción Turística en la Consejería de Turismo y Transportes y presidenta del Cabildo de La Palma.

¿Esperaba que Coalición Canaria obtuviera los resultados obtenidos el pasado domingo en las Elecciones Generales?

Yo sí tenía la esperanza de que Coalición Canaria al menos tuviera dos diputadas en el Congreso, pero es verdad que la gente ha respondido quizás mucho mejor de lo que esperábamos porque hemos subido en todos los municipios. Así que solo puedo decir que hemos tenido unos resultados espectaculares, siendo la segunda fuerza en la mayoría de municipios.

¿A qué cree que se pueden achacar esos buenos resultados?

Sobre todo tiene que ver con el respaldo que han dado los canarios a un trabajo constante y bien hecho durante los últimos cuatro años de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados. Pero también a una ilusión y una fuerza que estamos generando desde Coalición Canaria, a pesar de que algunos partidos políticos se habían empeñado en decir que los nacionalistas no contábamos, que no íbamos a tener representación. Pero realmente hemos demostrado que las cosas no eran así. Estamos más vivos que nunca y la gente sigue apoyándonos y apostando por nosotros porque somos el partido que representa a Canarias y vamos a seguir siéndolo. En este sentido, estamos muy satisfechos con unos resultados que son espectaculares, sobre todo porque se ha subido en todas las Islas y todos los municipios.

El mensaje parece que caló entre el electorado en unas Elecciones Generales complicadas por el escenario nacional, con un conflicto territorial con Cataluña y la irrupción de VOX, temas que eclipsaron buena parte de una campaña que claramente se polarizó entre los partidos de la derecha y los progresistas.

La polarización de la campaña entre la izquierda y la derecha, que se intentó durante la campaña que fuera de lo único que se hablara, era un planteamiento que en Canarias no jugaba un papel decisivo porque no elegíamos a un presidente del Gobierno, sino a quince diputados y los correspondientes senadores para que representaran al Archipiélago en las Cortes y, al final, ese discurso creo que lo han entendido los ciudadanos. Los canarios querían elegir a personas que no solo levantaran la mano por un presidente o por otro y ya está durante los próximos cuatro años. En realidad se entendió el trabajo que hace y ha hecho Coalición Canaria en el Congreso día a día. Y los ciudadanos entienden que ese trabajo debe hacerse para defender a la gente de nuestra tierra en Madrid todos los días.

Pero con todo el ruido de fondo que había, parecía complicado trasladar el mensaje nacionalista de Coalición Canaria.

Explicar cuál es el trabajo que hago, qué he hecho en el Parlamento de Canarias, me es sencillo. Y en el Congreso es lo mismo. Seguro que a Ana (Oramas) le es también muy sencillo explicar su trabajo. Ahora bien, los que tienen que explicar qué es lo que han hecho son los otros catorce diputados del resto de fuerzas políticas, porque yo no lo sé. Creo que la gente se ha dado cuenta y es lo que ha calado al final para ir a votar. Pero también considero que hay elementos para ver una recuperación de Coalición Canaria porque lo que he dicho antes podría explicar la subida de votos en una Isla o una provincia, pero una subida tan generalizada, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura no se explica solo por el trabajo bien hecho de Ana Oramas, sino también porque hemos sabido trasladar nuestro espíritu e ilusión y confiamos en que este empuje se traslade a las elecciones municipales.

Le iba a preguntar ahora por esto mismo. ¿Con estos resultados obtenidos en las Generales, cree que servirán de impulso para afrontar las municipales; que los resultados al alza de los nacionalistas se traducirán en una mayor presencia en los ayuntamientos de las Islas?

Creo que vamos a afrontarla con mucho ánimo e ilusión. Fernando Clavijo acaba de presentar su Contrato con Canarias, nuestro compromiso con la gente, con los canarios, con unos objetivos claros y concretos para resolver los problemas que más preocupan a los canarios. Todo el trabajo que se ha hecho en las Generales nos servirá para afrontar con una enorme ilusión la próxima cita electoral, pero no podemos olvidar que todavía tenemos que trabajar más como fuerza política en determinadas Islas para explicar nuestro proyecto y ganar las próximas elecciones en los municipios, cabildos y la Comunidad Autónoma. Confiamos en tener unos resultados aún mejores que los cosechados en las Elecciones Generales porque no eran unos comicios en los que Coalición Canaria sea la formación más fuerte; nuestra fuerza estará en las elecciones del 26 de mayo.

Coalición Canaria ya ha manifestado su intención de no apoyar un hipotético Gobierno del PSOE en el que esté Unidas Podemos, pero parece que la intención de Pedro Sánchez es intentar formar un Gobierno monocolor, socialista. ¿Su formación apoyaría la investidura de Sánchez si es así?

Ahora mismo creo que todas las formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, van a dejar aparcado el proceso de la investidura. Se elegirá a la Mesa del Congreso a finales de mayo, pero creo que todos los partidos se volcarán con la campaña que tenemos por delante para las elecciones municipales y autonómicas que tenemos en menos de un mes. Por lo tanto, sobre esa cuestión ya se hablará porque queda mucho margen, mucho tiempo. De todas formas, le corresponde a Pedro Sánchez hacer todos los movimientos que considere para intentar formar gobierno porque es el candidato más votado, pero creo que ahora mismo todos los partidos políticos están dejando esta cuestión para más adelante.

¿Cree que en esta próxima Legislatura, tras la formación del nuevo Gobierno, Coalición Canaria podrá hacer valer su presencia en el Congreso para hacer que se cumpla con el recientemente aprobado Estatuto de Autonomía y el REF?

Hemos pasado de la Agenda Canaria, que era un planteamiento de posibilidades de asuntos que reclamábamos a exigir el cumplimiento de la ley y del fuero canario. Ahora vamos a exigir que se cumpla con la ley y el fuero canario, no porque lo diga Coalición Canaria que se tiene que cumplir, sino porque ahora lo tenemos reconocido en una ley, en un Estatuto de Autonomía, que es una norma de rango constitucional que refleja los asuntos que tenemos que hacer en la Comunidad Autónoma, las competencias y los recursos que tienen que venir a Canarias, y el Régimen Económico y Fiscal, que es nuestro fuero, también está recogido en una ley. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir que se cumpla con la ley y será una cuestión que tendrá que cumplir no solo cualquier gobierno que salga de las urnas sino el Congreso. Espero que ningún Gobierno en el futuro se atreva a incumplir una ley que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Este es nuestro compromiso y es de lo que hemos hablado en esta campaña.

Supongo que a Coalición Canaria le queda la espina de no haber tenido representación en el Senado, una Cámara territorial.

Claro. Nos hubiera gustado tener representación en el Senado, que era también nuestro objetivo, que no se pudo cumplir, pero esperamos contar con un senador o senadora por designación autonómica cuando se constituya el Parlamento canario.