El PSOE afirma que ha "liberado" al Senado del "secuestro" del PP

Veinticinco años después, el Senado vuelve a tener una mayoría absoluta socialista. Fue en 1993 cuando el PSOE obtuvo por última vez una mayoría lo suficientemente holgada como para tener el control de la Cámara Alta. Este domingo, el partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró un total de 121 escaños a los que hay que sumar otros 18 asientos socialistas nombrados por designación autonómica. Ha sido un avance sin precedentes y sin paliativos logrando la formación de izquierdas 139 senadores del total de 266, cinco escaños por encima de la mayoría absoluta. El empuje del PSOE se traduce mejor si se recuerda que en la anterior Legislatura el Partido Socialista solo tuvo 43 representantes en la Cámara Alta, por lo que casi triplica este 28 de abril aquel resultado de 2016.

Y si el PSOE crece hasta obtener la mayoría absoluta en la Cámara territorial española tras los resultados obtenidos en las urnas el 28 de abril, el Partido Popular que era la fuerza que ostentaba de forma mayoritaria su presencia en el Senado desde el primer gobierno de José María Aznar ha acabado acusando un enorme desplome, con 56 senadores frente a los 130 que habían obtenido en 2016.

El resto de los senadores se reparten entre las distintas formaciones nacionalistas o regionalistas de Cataluña, el País Vasco, Navarra y Canarias. Ciudadanos entra por primera vez en la Cámara Alta con dos representantes, mientras que Unidas Podemos, el grupo de Pablo Iglesias, y Vox, el de Santiago Abascal, se quedan fuera.

Pero el logro que ha alcanzado Pedro Sánchez el pasado domingo se queda a escaso margen de los mejores datos que el PSOE tenía desde que llegó al Palacio de la Moncloa en 1982. Ni siquiera lo había conseguido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en las dos legislaturas que ganó, 2004 y 2008. En ambas ocasiones, los populares quedaron por delante de los socialistas por nueve y un escaños, respectivamente. Pero es que además, el partido que lidera Pedro Sánchez ha rebasado la marca de los 100 senadores -no lo hacía desde 1989- y se queda muy cerca de sus mejores años: Felipe González sumó 134 senadores en 1982 y 124 en 1986.

El resultado de las urnas para el Senado tiene, en estos comicios, una relevancia especial porque es la Cámara Alta la que debe autorizar la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para intervenir la autonomía, una propuesta lanzada por los tres grupos de la derecha ante el desafío de los independentistas catalanes, una decisión que, en principio, el PSOE no estaría por la labor de aplicar, al menos por el mensaje lanzado por los socialistas, que prefieren la vía del diálogo para desencallar la situación política en Cataluña.

Por tanto, la composición política en la que quedará conformado el Senado impedirá tomar esa medida excepcional, salvo que el PSOE también opte por su aplicación si persiste el intento del Parlament catalán de celebrar otro referéndum de autodeterminación o declarar la independencia de forma unilateral como ya ocurrió en octubre de 2017. Los socialistas ya respaldaron la intervención de la Generalitat cuando fue acordada hace dos años por el expresidente Mariano Rajoy, pero no es previsible que recurra ahora a ese artículo constitucional el actual inquilino del Palacio de la Moncloa.

Pero el Senado, además, dejará de ser la Cámara que pueda bloquear las iniciativas del Gobierno de Sánchez o del Congreso de los Diputados, dejando un amplio margen ahora para la gobernabilidad del país.

Ola socialista

Y Canarias se suma a la ola socialista ya que de los once escaños para la Cámara Alta que estaban en pugna en el Archipiélago, ocho de ellos fueron a parar a un candidato del PSOE y un noveno asiento a una fuerza amiga, con Yaiza Castilla, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). En el caso de la provincia tinerfeña, son cuatro senadores del PSOE, uno de ASG y otro del Partido Popular.

El espectacular vuelco en el Senado a nivel nacional se tradujo en las Islas en el drama vivido por el Partido Popular (PP), que solo consiguió retener dos de los siete sillones cosechados en junio de 2016, ocupando uno de ellos el senador tinerfeño, Antonio Alarcó.

La senadora socialista por Tenerife, Olivia Delgado, consideró que la victoria del PSOE en las urnas, que "ha obtenido unos muy buenos resultados y la mayoría de representantes en el Senado", permitirá "dialogar con todas las fuerzas", algo que dijo "es muy necesario para solventar los problemas que tiene el país, incluidos los canarios, porque "habrá un Gobierno estable que seguirá avanzando en justicia social y recuperando derechos, porque no se pude perder de vista que Canarias se sitúa a la cola de la dependencia, a la cola en Educación, a la cola en Sanidad y sin resolver problemas que afectan tanto a la vida diaria de las personas como es la movilidad y un 15% de trabajadores en situación de pobreza, es decir, que están trabajando pero que su sueldo no les da para vivir".

Delgado dijo que "serán estas cuestiones las que centrarán el trabajo de los senadores socialistas canarios para mejorar la vida de las personas, mejorar las pensiones y revertir la reforma laboral aprobada por el PP y que tanto precariza a los trabajadores".

Por su parte, el senador socialista por Tenerife, José Antonio Valbuena, señaló que la nueva mayoría en la que ha quedado conformado el Senado "volverá a ser sede del diálogo entre los diferentes territorios de España dentro de la Constitución, que es la única forma de solventar los problemas". Y añadió que "el Senado será una Cámara que apoye al Gobierno socialista de Pedro Sánchez para los grandes avances que necesita el país y, sobre todo, el Senado no va a servir para aquellos que quieren alzar su voz contra los territorios".

Valbuena indicó que "la gente ha sido consciente de la importancia que tiene el Senado a raíz de lo que ha sucedido en los últimos meses como por ejemplo no haber aprobado la senda de estabilidad presupuestaria, que hubiera supuesto un incremento de los beneficios para los ciudadanos habiéndose frustrado la voluntad de presentar unos Presupuestos Generales del Estado mucho más sociales que los presentados o, recientemente, una moción que presentó el PSOE para condenar la posición en contra de las políticas de Igualdad porque VOX se opuso".

El tinerfeño destacó que la Cámara Alta, en el caso de que las tres derechas hubieran sumado, "el cordón sanitario para evitar las políticas de derecha, y ahora con unos resultados progresistas que le han dado la mayoría al PSOE debe convertirse en una Cámara que colabore y no que se oponga a las políticas del Gobierno".

Para la socialista herreña Esther Carmona, la mayoría absoluta del PSOE en el Senado es "una necesidad palpable en la sociedad". La senadora destacó el balance positivo de estos 10 meses de mandato en minoría de Pedro Sánchez y, aunque asume que se han cometido errores, remarcó que "en poco tiempo se ha hecho mucho". En este sentido, afirmó que el cambio de color en el Senado abre "un abanico de posibilidades" que se traducirá en mayores sinergias entre los senadores canarios y la Cámara en general.

Yaiza Castillo (ASG) afirmó que la victoria del partido socialista en la Cámara Alta resulta "una buena oportunidad para exigir al Estado que cumpla con Canarias". Castillo se mostró "esperanzada" ante la nueva configuración del Senado y concluyó que el estar "más cercanos en ideología" al partido que ahora ostenta la mayoría en la cámara, les ayudará a "sacar más iniciativas" que las que pudieron aprobar con el PP.

Sobre el descenso en escaños de los populares, la senadora concluyó en que "la falta de liderazgo" del partido es lo que le ha conducido a esta situación. "Ha reabierto debates que ya se habían superado", afirmó Castillo que calificó su discurso como "retrógrado e involucionista".

La senadora tinerfeña destaca que obtener la mayoría en el Senado "era muy importante" porque "habíamos vivido una situación de bloqueo con la mayoría del PP, como se vio en la tramitación de la senda de estabilidad presupuestaria para que se pudieran utilizar los 6.000 millones de euros que se negociaron con Bruselas y que hubieran servido para financiar la Sanidad, la Educación, la Seguridad Social, las pensiones y las comunidades Autónomas". Y añade la socialista tinerfeña que obtener un cambio en la mayoría del Senado significa "poner fin a una época en la que el PP utilizó el Senado como una Cámara para crispar y enfrentar territorios".

En este sentido, Delgado señaló que el "objetivo" a partir de ahora en el Senado es el "diálogo para reconducir un problema grave de convivencia que hay en Cataluña". A partir de ahora "toca hablar con todos" para gobernar dentro de la Constitución y hacerlo según el deseo expresado por los ciudadanos en las urnas, que le han dado la victoria al Partido Socialista con unos muy buenos resultados".

El senador socialista por Tenerife destacó sentirse "muy contento" porque el mensaje que entendió la ciudadanía era "evidente". "Los ciudadanos quieren que España sea progresista y, en el caso del Senado, querían que quedara liberado del secuestro al que lo tenía sometido el PP en los últimos diez meses". Valbuena añadió que "el PP lo convirtió en una Cámara para amenazar a Cataluña con la aplicación de la Constitución en su parte más severa". "Queremos que el Senado sea una verdadera Cámara de representación territorial donde los senadores socialistas nos comprometemos a llevar los intereses, en este caso, de Tenerife para poder luchar no solo para los grandes asuntos, sino también para los pequeños". Valbuena afirmó que "en la medida en la que pueda me comprometo, me arremangaré, para que los problemas de cualquier persona sean también mis problemas". "Los socialistas canarios tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar porque la mayoría de los canarios han confiado en el PSOE y en la izquierda".

"El Senado es una Cámara de mucha utilidad que cuesta a cada español 1,20 euros al año, una Cámara territorial y de segunda lectura", señaló Alarcó quien aseguró sentirse "con una gran responsabilidad por ser el tercer senador de Tenerife siendo el PP la tercera fuerza política, cuando esto no ha ocurrido nunca, salvo cuando gané a Ricardo Melchior el escaño". El senador tinerfeño comentó que "ahora, tras agradecer a los ciudadanos la confianza que han depositado en mi, es hora de seguir trabajando desde el Senado para solucionar los problemas que tienen los tinerfeños de todas las ideologías". Alarcó quiso felicitar también al PSOE por "los resultados obtenidos ya que ha ganado con una holgada mayoría". Y avanzó que desde el Partido Popular "nos toca ahora hacer una reflexión seria para subsanar las deficiencias que hemos tenido porque algo habremos hecho mal para eso se traduzca en la derrota que hemos tenido, aunque es evidente que la derecha, con tres partidos políticos, ha tenido que influir en los resultados, aunque no es una excusa en la que escondernos", concluyó.

Con la recuperación del senado por parte del PSOE, Sergio Matos ha sido uno de los afortunados para representar a La Palma. Es la primera vez que Matos viajará a Madrid para ocupar un escaño en la cámara alta, y afirma sentir "alegría" por poder ser la voz que representará a la isla. El candidato valoró la "victoria ajustada" y afirmó que Borja Pérez, candidato del PP, fue un "adversario digno". "Hasta última hora no supimos seguro los resultados, pero es casi imposible que cambie con una horquilla tan corta", remarcó. El senador electo valoró la alta participación de los palmeros así como su implicación con el partido socialista, gracias a la cual ha conseguido la mayoría absoluta en el Senado. "En estos cuatro años no vamos a arreglar la situación de La Palma", valoró el senador, quien sin embargo, remarcó su intención de "sacar adelante los proyectos que se han quedado en las gavetas". Especialmente pretende impulsar el sector primario en la isla y un crecimiento responsable con el medio ambiente.

"En las campañas electorales le suelo decir a mis padres que si gano o pierdo ya veré, pero que siempre me quedo con el cariño de la gente". Así resume Yaiza Castillo los últimos 15 días de su vida. Un periodo intenso en el que se ha centrado en poner en marcha una campaña muy "potente" basada en los mítines y visitas puerta a puerta con sus electores. Los ciudadanos de La Gomera han recompensado el trabajo con el acceso, una vez más, a su escaño en la cámara alta, así como un aumento de votos que, como aseguró, "le sorprendió". Una vez vuelva al grupo mixto, la senadora de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) volverá a revisar su trabajo de años anteriores, tanto las iniciativas que han salido adelante como aquellas que no, con el objetivo de organizar el trabajo y establecer "prioridades". Así, asumió que volverá a incidir en iniciativas beneficiosas para La Gomera, como la reivindicación de varias avenidas marítimas, y para Canarias en general, como recuperar los fondos para la lucha contra la pobreza.

Tras 30 años, el PSOE ha logrado arrebatar a la Agrupación Herreña Independiente (AHI) el puesto en la cámara alta. Esther Carmona valoró estos resultados como "muy positivos". Carmona destacó la "sensibilidad" que han demostrado sus votantes que, afirmó, "quieren que los mimen". Y eso pretende hacer la recién electa senadora que se congratula y enorgullece por la confianza que los herreños han depositado en ella. "Ellos han clamado un cambio y lo han logrado", afirmó, "los votantes han sido los protagonistas". Carmona aseguró que, una vez ocupe su puesto en la cámara alta, se tomará un tiempo para "observar y analizar" qué iniciativas pueden ser prioritarias para la isla. Carmona asegura que le preocupa "mucho" el estado en el que se encuentran los tres pilares básicos de la sociedad: la sanidad, la educación y los servicios sociales. En este sentido indicó que en la isla hay carencias en estos ámbitos por lo que intentará subpriorizar lo que sea más urgente para irlo "subsanando".