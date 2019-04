Cs crece en votos, pero no aporta ninguno de los nuevos 25 diputados

"¡Venga ese ánimo, vamos allá!" tronó a las 23:19 horas en el número 39 de la calle Jesús y María de Santa Cruz de Tenerife. Fue la voz de Melisa Rodríguez Hernández antes de llegar al atril en el que compareció, por primera y única vez, la noche electoral. Acababa de revalidar su escaño como diputada en la Cámara Baja. Esta vez, estará acompañada del grancanario Saúl Ramírez. Lo mismo que desde el 26 de junio de 2016.

Los dos diputados canarios surgen de sendas candidaturas que recibieron 36.847 votos más (con el 99,63% escrutado) que en los comicios celebrados hace menos de dos años. Un hecho que motivó el primer reconocimiento de la diputada Rodríguez: "En Canarias hay más de 30.000 canarios más que confían en Ciudadanos y eso quiere decir que no solo este equipazo ha hecho muy buen trabajo, sino que vamos a tener unos resultados increíbles en las próximas autonómicas".

María Berta Anta Agudo, la número dos de la candidatura de Cs al Congreso por la provincia Occidental, fue la encargada (pasadas las 21:00 horas) de agradecer el trabajo y la presencia de los afiliados en la sede del partido, así como de valorar que el incremento de la participación de los votantes en el Estado y en Canarias es una "muy buena noticia". Anta llegó a vaticinar que el resultado que aportaba el escrutinio nacional en ese momento (Cs ya aparecía como la tercera fuerza política y subiendo en escaños) "nos avalan una tendencia muy positiva" para el Archipiélago.

Después, la sede de Cs vivió más de dos horas de alegría contenida solo rota cuando el escrutinio acercaba a la formación naranja al diputado número 57. Algo que se producía con cierta frecuencia, aunque menos que las alusiones al "batacazo", "talegazo", "palizón" (todos términos empleados por los presentes) y otros más que se escucharon en referencia al resultado electoral del Partido Popular (PP).

Hasta que salió Melisa del 'encierro' que mantenía con su grupo de trabajo, que incluye a algunos de quienes disputarán alcaldías en menos menos de un mes, como Matilde Zambudio, en Santa Cruz de Tenerife.

"Hemos demostrado que los hechos garantizan y dan, que la ciudadanía ve lo que estamos haciendo, que no son solo palabras", defendió en su triunfal intervención ante un puñado de los suyos.

No faltó la referencia al cierre de campaña que Cs realizó en el Teide y al eslogan que empleó en ello: "desde las profundidades hasta la cima", empleado aquí para reflejar el incremento de la representación de Ciudadanos en la Cámara Baja: "Si con 32 diputados hemos conseguido todo lo que hemos conseguido hasta el momento, imagínense lo que vamos a hacer con 57".

El torbellino Melisa Rodríguez llenó el escenario (la sede de su partido) de una representación de felicidad exultante cuando ya una parte importante de los seguidores fieles había abandonado el local. Por allí quedaban algunos de los dirigentes y representantes públicos de la formación naranja. Pero se bastó ella para generar la fiesta y para "agradecer a todos los apoderados, afiliados y a todo el equipazo, porque sin ellos sería imposible" lo alcanzado ayer por su partido. Aprovechó el momento para introducir la defensa del trabajo en grupo como fórmula que garantiza buenos resultados: "No somos un partido individualista y crecemos y la gente lo ve cuando, además, hacemos equipo".

Melisa Rodríguez fue la representación anoche de la alegría desbordada en Cs Canarias por los 71.366 votos recibidos en Tenerife (18.790 más que en 2016) y por los 83.742 captados en Las Palmas (18.570 más que hace dos años). Curiosamente, en su discurso no hubo alusión al hecho de que esos datos le permiten a Ciudadanos mantener sus dos representantes canarios en la Cámara Baja, pero no a que, a pesar de esas cifras, Cs no participa en el incremento de 25 diputados que ayer obtuvo la formación naranja en el resto del país.

La diputada había votado en Los Llanos de Aridane (La Palma) pasadas las nueve de la mañana de ayer. Anoche recordó que "en esta provincia hicimos una campaña desde las profundidades, desde esa Canarias que no se ve hasta la parte más alta de nuestro país, hasta el Teide. Ahí es donde estamos hoy. Se demuestra que el trabajo, yendo paso a paso y como hormiguitas, dan resultado".

Tras agradecer, nuevamente, a los más de 30.000 nuevos votantes canarios de Cs su confianza -que espera mantener en las próximas elecciones-, la diputada electa Melisa Rodríguez recordó que "en una semanas empezamos otra vez", en referencia a la campaña electoral de los comicios regionales, insulares, municipales y europeos que se celebrarán el próximo 26 de mayo.

Pasadas las 23:30 horas, en la sede social de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife solo quedaba el personal de intendencia. Hoy, toca analizar y profundizar en la reunión del comité ejecutivo. Anoche todo fueron "buenas noticias" y mucha "satisfacción y alegría", júbilo en ocasiones. No era el momento de poner reparos. Los casi 37.000 votos de aumento respecto a los comicios de 2016 bastaban para estar felices. Lo cierto es que Ciudadanos tendrá 57 disputados en esta XIII Legislatura, 25 más que en la XII. De ellos, dos serán canarios, como hasta ahora.