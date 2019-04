CC reconoce que no esperaba obtener dos diputadas por Santa Cruz de Tenerife

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha dicho este lunes que su partido no esperaba superar sus propias expectativas electorales este 28A ni que esa mejora le fuera a reportar dos diputadas por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Además de manifestar la satisfacción de la coalición nacionalista canaria por haber "doblado sus resultados" en estas elecciones "complicadísimas, en las que el debate era izquierda o derecha, Barragán ha admitido que a CC le queda "el sinsabor" de no haber obtenido representación en el Senado.

"Seguimos teniendo una voz que solo defiende a Canarias y que se se ha multiplicado por dos", ha recalcado el dirigente nacionalista, quien ha considerado que los buenos resultados obtenidos por su partido obedecen al hecho de que ha calado su mensaje de que es necesario "tener una voz canaria" en Madrid.

"Hemos superado las expectativas de mejorar los resultados de los comicios generales anteriores en un 20 por ciento y esperamos que en las próximas elecciones autonómicas también tengamos buenos resultados", ha referido.

De cara al gobierno que pueda conformar ahora Pedro Sánchez, Barragán ha dicho que CC "seguirá trabajando en la búsqueda de acuerdos", centrando su agenda en lograr que se cumplan el Estatuto de Autonomía de Canarias y el REF de las Islas.

Sin embargo, la coalición nacionalista asegura que no defraudará el compromiso adquirido en campaña con sus electores de no apoyar a un gobierno donde estén Vox o Podemos, ya que no coincide con su visión de lo que necesita el Estado o Canarias, ha dicho.