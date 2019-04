Más de 1,6 millones de isleños eligen hoy a 15 diputados y 11 senadores

Un total de 1.675.419 canarios -827.980 de la provincia de Las Palmas y 847.439 de la de Santa Cruz de Tenerife- contarán hoy con 11 horas -desde las 9:00 hasta las 20:00 horas- para ir a los colegios electorales y votar a los candidatos que formarán parte del nuevo cuerpo del Congreso de los Diputados y del Senado, las dos cámaras que conforman el Parlamento español. La indecisión es algo inherente al proceso electoral. El voto puede decidirse a última hora pero la manera de votar es importante tenerla clara antes de acudir a la cita. Tendrán derecho a votar 142.844 personas más en el Archipiélago en relación con los últimos comicios celebrados en junio de 2016.

En el archipiélago se abrirán un total de 2.825 mesas en 1.069 colegios electorales, lo que implica un aumento de 63 mesas. Los isleños elegirán a 15 diputados -7 por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 8 por la de Las Palmas-, más 11 senadores -3 por Tenerife, 3 por Gran Canaria y uno por Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro-. Un total de 57.152 ciudadanos podrán votar por primera vez en unas elecciones generales por haber cumplido los 18 años y será la primera vez que podrán votar las personas con discapacidad intelectual, aparte de que 52.457 ciudadanos canarios votaron ya por correo. Asimismo, un total de 11.300 personas ofrecerán su colaboración durante el proceso electoral, de las que 8.475 serán miembros de las mesas electorales y 2.825, representantes de la Administración General del Estado.

Los votantes se enfrentarán hoy a dos urnas, dos sobres y varias papeletas. Uno de los sobres, el blanco, servirá para escoger a los diputados que conformarán el Congreso nacional, de que saldrá el futuro Gobierno, una cámara formada por un total de 350 representantes. De ellos, 15 los decidirán los votantes canarios. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece un mínimo de dos escaños por provincia, exceptuando el caso de Ceuta y Melilla, a las que les corresponde solamente uno. El resto, hasta conformar el total de la cámara, son distribuidos a cada provincia a través de un reparto proporcional determinado por la cantidad de población. Todos los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

Listas bloqueadas. Los partidos políticos presentan sus candidaturas al Congreso en listas cerradas y bloqueadas, de forma que hoy los electores canarios no podrán seleccionar candidatos individuales o alterar el orden de las listas. Únicamente tendrán que escoger la papeleta del partido que prefieran e introducirla en el sobre correspondiente. Los votantes de la provincia tinerfeña tendrán 12 formaciones donde elegir y los de la provincia grancanaria tendrán que escoger entre 13. De estas tendrán que elegir una sola papeleta de un único partido político. Los partidos que en el recuento no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción no participarán en el reparto de escaños.

Fórmula electoral. Para el reparto de escaños el sistema electoral español usa la fórmula electoral D'Hont, un método inventado por Victor d'Hondt, un matemático belga. La fórmula permite obtener el número de cargos electos en proporción a los votos conseguidos por las candidaturas. Para ello se realiza una tabla donde se ordena de mayor a menor en una columna las cifras de votos totales obtenidos por las formaciones políticas.

A continuación, se divide el número de votos por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. Con estos resultados se establece un cuadro. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. Si coincidieran dos cocientes de diferentes partidos se otorgará el escaño a aquel que tenga mayor número total de votos. Los escaños que haya obtenido cada partido se atribuirán a los candidatos incluidos en estas candidaturas por el orden de colocación en que aparezcan.

Senado. El otro sobre, el de color sepia, servirá para la elección de los senadores que conformarán la cámara territorial. El número de senadores no es fijo, al contrario de lo que ocurre en el Congreso. Esta próxima legislatura contará con un total de 266 escaños.

Para la elección de la esta cámara, la ley electoral establece que cada isla actúe como circunscripción. Los electores de las llamadas islas mayores solo podrán escoger dos de los tres candidatos que determina la ley, debido a que una parte de los senadores los designarán los parlamentos autonómicos. Para escoger a los miembros del Senado se votará a la persona, al candidato concreto, de entre los que figuren en una papeleta única de la Cámara Alta. De forma que tinerfeños y canariones tendrán la posibilidad de marcar dos casillas, cómo máximo, y los votantes de las llamadas islas menores deberán marcar una única casilla para que su voto cuente. De los 266 senadores, 208 son elegidos de esta forma, a través de sufragio directo. Los 58 restantes serán elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas: uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

3.800 agentes velarán por la seguridad

Un total de 3.764 agentes de todas las fuerzas de seguridad presten servicio hoy para evitar altercados relevantes en Canarias durante las elecciones generales.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 1.538 policías nacionales, guardias civiles, agentes autonómicos y policías locales llevarán a cabo tales funciones preventivas, lo que supone un 18,11% menos que en las elecciones generales de 2016. Tal porcentaje contrasta con el correspondiente a las islas orientales, donde en estos comicios se desplegarán un 20,83% más de recursos humanos. En la provincia de Las Palmas, 2.226 miembros de los diferentes cuerpos estarán desplegados.

Por islas, en Tenerife trabajarán 798 policías nacionales, 345 guardias civiles, una veintena de integrantes del Cuerpo General de la Policía Canaria y 155 policías locales. En La Palma habrá 45 policías nacionales, 72 guardias civiles y 51 agentes municipales. En el caso de El Hierro, el dispositivo para las elecciones está compuesto por media docena de funcionarios del Instituto Armado y otros seis policías locales. En cuanto a La Gomera, la Benemérita dispone de 35 agentes, a los que hay que añadir otros cinco policías locales.

En las islas occidentales, la Policía Nacional tiene en estas elecciones generales un 2,54 por ciento menos de efectivos que en la anterior convocatoria. La Guardia Civil cuenta con el mismo número de recursos humanos y la Policía Autonómica dispone del doble de funcionarios. En Gran Canaria el despliegue de la Policía Nacional está constituido por 909 policías nacionales, 630 guardias civiles, 24 agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y 159 policías locales.

Dónde y a qué hora votarán los candidatos al Congreso de la provincia

Ana Oramas (CC), principal candidata al Congreso por la provincia tinerfeña, votará a las 10:00 horas en la sede de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Héctor Gómez (CC), número uno al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, votará en el Centro Cultural de Chío, en el municipio de Guía de Isora.

Melisa Rodríguez (Ciudadanos), candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, depositará su voto en Los Llanos de Aridane (La Palma) a las 9:15 horas.

Ana Zurita (PP), candidata al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, votará en el Colegio Camino Largo, en La Laguna, a las 9:00 horas.

Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) votará a las 10.15 horas en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz en Ofra, calle Elías Bacallado 2 (antiguo Instituto Hermanos García Cabrera).