Un día de reflexión a mantener y en familia

Los candidatos a las Generales por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como los del resto de España, desconectarán hoy con sus familias tras dos intensas semanas de campaña y una precampaña también dura y larga. Lo harán, en su mayoría, en sus casas habituales o con los familiares más directos, unos haciendo deporte, otros visitando sus islas natales y algunos hasta de boda en otra isla. Eso sí, y salvo alguna excepción, la inmensa mayoría cree que esta jornada de asueto, de fin de campaña y preparación de la gran cita de mañana, debe mantenerse, pese a que no ocurre así en muchos países occidentales, y lo mismo con la prohibición de la ley electoral de que no se publiquen sondeos durante los últimos 5 días de campaña, algo roto ayer por varios medios aludiendo a encuestas internas de partidos.

Ana Zurita (PP). La candidata del PP al Congreso tiene previsto pasar esta jornada con su familia y "darme un baño en Los Gigantes", donde cuenta con un apartamento. Cree que resulta imprescindible "reponer energía descansando" y defiende que esta jornada concebida así se mantenga sin cambios para desconectar. Asimismo, considera que tampoco hay que modificar la ley para permitir las encuestas durante los últimos cinco días de campaña, "porque se trata de una decisión muy importante y los sondeos pueden distorsionar".

Héctor Gómez. El cabeza de cartel del PSOE tiene previsto pasar este sábado en su municipio (Guía de Isora), estar mucho tiempo con su familia y su hija y, eso sí, cumplir con un hábito cuando tiene días libres: subir en bicicleta a las faldas del Teide por Chío. A su juicio, en realidad el día de reflexión es también de actividad y de preparación organizativa de los partidos de la cita electoral. Sabe que en tiempos de redes sociales resulta "discutible el mantenimiento de un día así y la prohibición de las encuestas", sobre todo si se mira al resto del Occidente asimilable y ante el creciente número de indecisos hasta el último día, pero aclara que "se trata de algo a analizar con calma para decidir hacia dónde dirigir los cambios".

Alberto Rodríguez (Podemos). Aunque en esta ocasión dudó al principio, el aspirante de Unidas Podemos vivirá un sábado como este por tercera vez y, "si tengo fuerzas, pues ni la he preparado, participaré en una carrera de montaña en Pinolere (La Orotava) por la mañana y, luego, me iré de guachinche con unos amigos". Sobre los sondeos, dice tener "cada vez más claro que sirven para marcar tendencia, pero este domingo habrá sorpresa y, sobre todo, con nosotros, para aquellos que nos dan por muertos". Por el contrario, sí considera necesario o adecuado un día de descanso para la población tras campañas intensas.

Ana Oramas (CC). La experimentada política nacionalista pasará el día de hoy con su amplia familia, jornada tranquila que incluye un almuerzo con sus 9 hermanos y su veintena de sobrinos en casa de su madre. Sobre las otras cuestiones, asegura que, "en la era de las redes sociales, no tiene mucho sentido el día de reflexión y no permitir las encuestas".

Melisa Rodríguez (Cs). La diputada optará hoy por visitar a su familia en La Palma, en su casa junto al mar, "y comiendo, por supuesto, tortillas de mi madrina. Por la tarde, asistiré junto a amigos a los desfiles de Isla Bonita Moda, que me encantan". Sobre el día de reflexión, dice no saber si es más necesario para los ciudadanos que para los candidatos con semanas de campaña, "que ahora son mucho más largas. Creo que los ciudadanos deciden cada vez más en los últimos días, pero para nosotros sí es bueno un día así. Sobre las encuestas, me parece bien que no las haya o se reduzcan en toda la campaña porque pueden sesgar o crear tendencias de voto que no obedezcan a la realidad, creando confusión".

Alejandro Gómez (Vox). El candidato de la formación que, por lo que dicen las encuestas y las sensaciones finales de campaña, irrumpirá con más fuerza de la incluso prevista, tendrá hoy un curioso día de reflexión. Le toca irse a otra isla por una boda a la que le han invitado (comienza a las 12:00) y su intención es volver mañana a primera hora en avión a Tenerife, sin riesgo, según comenta, de quedarse sin votar. También en su caso, cree que "debe mantenerse el día de reflexión, aunque es verdad que las redes han ido cambiando todo". Asimismo, y tras pensarlo un poco, aboga por que la ley siga sin permitir las encuestas en los últimos 5 días.

Antonio Alarcó (PP). El senador por Tenerife y candidato a repetir por el PP, Antonio Alarcó, vivió anoche el cierre de campaña de Casado en Madrid y hoy tiene previsto pasar una jornada familiar, "pues llevamos varias semanas sin casi vernos tras hacer 8.000 kilómetros y visitar los 31 municipios de la Isla, algo que volveré a hacer el día de las elecciones". A su juicio, el día de reflexión "sí que le viene bien al ciudadano", pero sí defiende que se elimine la imposibilidad de publicar encuestas. "Debería salir, incluso, el día de los comicios porque eso ya está superado por las redes". Según recalca, vivirá el domingo un día especial y simbólico, pues en las generales de 2016 le envenenaron su perrito, "aunque ahora ya tenemos otro similar".

José Manuel Pitti (CC). Se metió en política en 2015, en la plancha al Parlamento de CC por Tenerife y, tras ser diputado esta legislatura, su partido le designó para aspirar al Senado. El célebre periodista José Manuel Pitti pasará este día en su adorado El Médano junto a su familia. En su opinión, el día de reflexión es "bueno para que la gente piense sobre las propuestas y los hechos de cada uno. Creo que es una costumbre que se debe mantener". Diferente opinión le parecen las encuestas "tendenciosas", aunque, también tras meditarlo, se muestra partidario de que impere la "libertad de expresión y que se elija lo que se crea mejor, aunque pienso que la gente no se deje influir de forma tan fácil". Eso sí, recuerda y avisa de lo que pasó en Andalucía y el sondeo del CIS.