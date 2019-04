Nueve interrogantes para el 28A

Los análisis preelectorales siempre hay que cogerlos con pinzas. Sobre todo si el margen para que una pregunta se vaya hacia a un extremo u otro es pequeño. Un sondeo efectuado entre 1.462 usuarios de eldía.es pone de manifiesto que el 57,2% de los participantes se inclinó por el hecho de que Coalición Canaria (CC) no estará representada en el Congreso de los Diputados a partir del recuento de los votos del próximo domingo. El 42,8% de las respuestas almacenadas, en cambio, apostó por el sí. Pero esa no fue la única referencia a las Islas de una iniciativa que fue mucho más pesimista para Nueva Canarias (NC). Y es que 997 votos (68,15%) cayeron en el saco que apunta que Pedro Quevedo no ocupará uno de los sillones del edificio que vivió un episodio histórico el 23 de febrero de 1981. Solo el 31,8% confió, pues, en el hecho de que la fuerza política que preside el grancanario Román Rodríguez vaya a defender los intereses nacionalistas en las Cortes.

Respecto a la idoneidad o no de que las opciones insulares que tienen un alcance estatal hubieran pactado concurrir a estas elecciones en confluencia, los usuarios de eldia.es emitieron 910 noes (62,3%) y, a su vez, marcaron 552 cuadrículas afirmativas (37,7%). Con casi el doble de opositores que partidarios, la alianza entre CC y NC, o viceversa, aún está lejos de ser una certeza a corto o medio plazo. Lo que sí tienen claro de manera mayoritaria los usuarios de eldia.es que accedieron a este muestreo -es orientativo y está alejado de cualquier fundamento estadístico- es que el 98,7% (1.443 votos) piensa acudir el próximo domingo a su colegio electoral.

El segundo porcentaje más amplio que se dio en esta consulta se registró en la cuestión asociada al hecho de si será necesario un pacto a dos o tres bandas. Casi el 94% de los internautas dijeron que sí y solo un 6% descartó una posibilidad que hoy por hoy es imposible viendo la trayectoria que describen los partidos que lideran Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox). Las siglas que representan al posicionamiento de derecha más radical, precisamente, se convirtió en el eje fundamental de una de las cuestiones que se formularon a través de eldia.es: ¿Tendrá Vox una representación importante -más de 50 diputados- en el próximo arco parlamentario? Esa incógnita se resolvió en favor del no (877 votos / 60%), frente al sí (585 votos / 40%) de aquellos que esperan una eclosión mucho más potente que la que se dio en la última cita electoral celebrada en Andalucía. Lo que no ofrece demasiadas dudas, por último, es que Sánchez ganará por fin sus primeras elecciones generales (883 sí y 579 no).