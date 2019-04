Héctor Gómez: "CC presiona a Sánchez para no hablar de sanidad o carreteras"

Está convencido de que el PSOE ganará, pero espera que sea con una mayoría holgada que dé un gobierno "solvente y sin hipotecas". Al hablar de Canarias, toda crítica a Sánchez la redirige a CC y le reprocha que haya "intensificado la presión" a Madrid "para que no se hable de sanidad, carreteras o educación en las Islas". Héctor Gómez, candidato socialista por la provincia tinerfeña, tiene muchas cosas claras y, entre ellas, que no habrá nunca división del país, "y menos con el PSOE".

¿Cuál es el mayor adversario del PSOE: la abstención, indecisos, la desmovilización por confianza?

Trabajaremos para movilizar hasta el último día. Claro que, cuantos más votantes, mejor, y nos esforzamos en eso y en contrarrestar el mensaje de la derecha.

¿Se ven con 2, con 3 diputados€?

En España, aspiramos a sacar el mejor resultado posible. Todas las encuestas nos dan como vencedores, algunas con mucha distancia, y también dibujan un escenario de 5 o 7 diputados en Canarias y, en esta Provincia, hasta 3.

¿Sería un éxito sumar más de 120 aunque no puedan gobernar o todo depende de eso y miran mucho la bajada de Podemos?

Aspiramos a sacar mucho más de 120 y hasta 130 diputados. A partir de ahí, ver cómo queda el resto y conformar un gobierno lo antes posible sin poner ningún cordón sanitario a otros, lo que Cs sí hace.

¿Ni siquiera descartan, más allá de Vox, un pacto con el PP?

Lo ha dicho el presidente y nuestro secretario de Organización: el PSOE está dispuesto a dialogar con todos en el marco de la Constitución. Hay partidos que se van a la ultraderecha, con mensajes muy agresivos de pérdida de derechos y del Estado autonómico, y no perderemos el tiempo con ellos, pero sí con los que están dentro de la Constitución en busca de un gobierno estable, pues este país lo necesita dadas las circunstancias en Europa y el mundo.

Hablan de ese marco, pero, desde la censura, se les acusa de apoyarse en los separatistas€

El PSOE no cerró un acuerdo con otras formaciones, sino que presentó una censura tras un fallo ejemplar de la Audiencia que apoyaron otros partidos. Llevamos un presupuesto que no entra a trámite precisamente porque no contó con el apoyo de esas formaciones, lo que prueba que no había pacto. El presidente ha dicho que no hay opción a esa línea secesionista de los partidos catalanes, que han provocado un escenario no deseado, sobre todo en Cataluña, con numerosos episodios, pero no con el PSOE en el gobierno. Pedro Sánchez ha dejado claro que no es no sobre un referéndum y aspiramos a un gobierno estable con formaciones que atiendan al interés general del país.

Pero también ha dicho que en Cataluña hay un problema de convivencia que se resuelve con diálogo: ¿cómo se hace eso si ya no están en el marco constitucional, si creen que un referéndum estatal no resuelve nada, sino uno allí?

No hay alternativa al diálogo, que es la única vía para recuperar el espacio de convivencia deseado por los españoles ante lo sucedido en Cataluña. El marco es claro: no salirnos de la Carta Magna y ahí no hay cabida para un referéndum.

¿Y qué cabe: más competencias, una reforma constitucional que dé con una España federal€?

Hay numerosas líneas que se han articulado. La ministra Batet ha celebrado numerosas reuniones con las comunidades, también con Cataluña, y no solo ella, sino la vicepresidenta, aparte del consejo de Ministros en Barcelona. Son muchas las vías, pero está claro que nunca se pondrá en peligro la unidad de España. En materia de competencias, todo dentro de lo posible para las comunidades; en financiación, igual, pero el objetivo secesionista no tiene cabida y menos con el PSOE.

Pero, ¿cree que ese mensaje cala o lo hace más el de las derechas acusándoles de traicionar al país?

No hay ningún tipo de traición. El PSOE fue leal con el PP al aplicar el 155 porque en ese momento no quedaba otra opción por la falta de diálogo y política. Lo hicimos por lealtad a España y al Gobierno, pero también entendemos que un 155 permanente no es la solución, sino el diálogo. Los catalanes, como los canarios, gallegos, extremeños y demás votan en las elecciones autonómicas y eligen a sus gobiernos y lo que se tiene que dar es un espacio de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de España, pero siempre dentro de ese marco, y así lo ha dejado claro el presidente en todas sus intervenciones.

¿Lo ideal para ustedes es un gobierno con Podemos, pero sin necesitar a los independentistas?

Para el PSOE, lo ideal es sacar el mejor resultado que nos permita gobernar con solvencia y solidez. Evidentemente, con los acuerdos puntuales que se puedan dar, pues parece muy difícil una mayoría absoluta, pero trabajamos para sacar un magnífico resultado y gobernar sin hipotecas. No obstante, jugar a escenarios de pactos antes no es responsable porque hay que respetar las urnas y porque hay órganos que deciden en el PSOE.

¿Cómo ve un pacto con Cs? ¿Con lo que dice Rivera de Sánchez, uno tendría que irse si es la suma ideal?

El PSOE ganará y Sánchez será presidente. Como él mismo dice, no cerramos la puerta a dialogar, lo que no implica necesariamente un pacto de gobierno, sino un apoyo desde fuera o a la investidura.

El PSOE intenta dividir a la derecha potenciando a Vox para beneficiarse. Sin embargo, ¿eso no puede convertir a la larga a la ultraderecha en la fuerza conservadora hegemónica, como en otros sitios?

Hay una tendencia al alza de la ultraderecha en Europa, lo que observamos con mucha preocupación, pero aquí la derecha se ha dividido sola. La decisión de Rivera de cerrar cualquier puerta a un acuerdo con formaciones con la trayectoria del PSOE, que hoy gobierna, es una irresponsabilidad, pero han entrado en esa dinámica de confrontación de las derechas. Lo que hace el PSOE es plantear un proyecto progresista, de extensión de los derechos, de cumplimiento del déficit y de todos los aspectos fiscales y económicos que marca la UE, pero siempre en la senda de la protección social, blindando las competencias regionales según los estatutos, ya que las derechas están dispuestas a recentralizar y recuperar competencias, algo que no compartimos, en absoluto.

Desde 2015, hay mucha pluralidad, pero ustedes se recuperan frente a Podemos: ¿puede haber un movimiento pendular y volver el bipartidismo, aunque sea con grandes coaliciones, como en su día en Italia, o ve asentado esto?

Es difícil preverlo. Nos encontramos en un contexto internacional diferente, donde los liderazgos de los "hombres fuertes", Erdogan, Putin, Trump, Bolsonaro€ está desdibujando a la socialdemocracia, y mira lo que sucede en Venezuela, Nicaragua, América Latina€ O en las elecciones en Finlandia. Queremos proyectar la socialdemocracia sobre estos ejercicios de política ultraderechista, conservadora y orientada a la confrontación. Trump ve a la UE como enemigo de EEUU. Es un escenario de ruptura del multilateralismo, algo muy preocupante y que nunca se había dado y, a su vez, libra otra batalla comercial con China, que está en una expansión potente, y no solo con la ruta de la seda, sino en América Latina y África. Esto, unido al desafío del brexit y las injerencias de otros países en eso y en otras elecciones, nos preocupa mucho como socialistas.

En este contexto, ¿la resurrección de Sánchez prueba el error del suicidio del comité del 1 de octubre de 2016 en Ferraz, sobre el que muchos se han desdicho?

El tiempo ha probado que no fue el canal ni el momento para llevar a cabo esa operación, que nunca debió darse. El tiempo ha dado la razón al proyecto de Sánchez.

Llevan mucho diciendo que CC no es la voz de Canarias en Madrid, sino que hay muchas. Sin embargo, y al pasar 500 millones de un fallo sobre vías al superávit, ¿no le dan razones? ¿O con los 145 de Empleo y Educación?

Lo que está claro es que el Gobierno de Sánchez, en este periodo tan corto, ha mostrado su disponibilidad a llegar a acuerdos con todas las comunidades, pero no olvidemos las limitaciones de un presupuesto prorrogado. Aún así, en 2018 y 2019 el PSOE ha impulsafo todos los convenios€

Pero se les acusa de lo contrario desde CC, PP y hasta Cs€

Las acusaciones hay que demostrarlas. Hay una ley de estabilidad que se debe corregir y que fija que el superávit debe destinarse a inversiones financieramente sostenible, pero el PSOE no se cierre a pactos, aunque lo que hemos vivido es un escenario de confrontación, de beligerancia absoluta con el Gobierno y abandono del diálogo. Recuerdo que, al comienzo de la legislatura canaria, Clavijo defendía la recuperación del diálogo con Rajoy y hoy su praxis le lleva a una posición totalmente contraria.

No obstante, ¿por qué el PSOE canario no dice en público que el Gobierno central se equivoca con el superávit, por ejemplo?

El PSOE se abre siempre a la búsqueda de soluciones, pero hemos sido los que firmamos los últimos convenios de carreteras, o el de infraestructuras turísticas€ Nos movimos con el sector primario para los 8 millones del agua agrícola... Se cumplen los objetivos.

Pero ¿por qué tantos retrasos?

Todos los gobiernos, por limitaciones técnicas o el propio día a día, sufre retrasos, pero se convocaron elecciones en el octavo mes, nuestro tiempo ha sido muy limitado y hemos visto cómo se nos exigió en 8 meses lo que no se reclamó en 7 años de Rajoy. Hay que medir bien, pero el Gobierno canario intensifica la presión a Sánchez para que no se hable de lo que interesa al canario: la TF5, Tf1, sanidad, educación€ Siempre responsabiliza a Madrid, pero en el corto periodo en que gobernó el PSOE Canarias se le culpaba de todo lo malo. Chacón no estuvo ni año y medio en Obras y era la responsable de los males de las vías y, ahora, los males siguen y no se habla tanto. Ya tienen los recursos, pues se firmó un convenio por 1.200 millones, y el fallo se incorporará en los próximos 8 años€

Dicen que ya han licitado 800 de esos 1.200, pero que falta el dinero de la pobreza, de educación€ ¿No le dan argumentos por torpeza, lentitud, ceguera€?

El PSOE, ante la primera censura que prospera, ha intentado articular lo establecido en su hoja de ruta: se subió el salario mínimo y se ha avanzado en protección social con todas las comunidades. ¿Que hay convenios ralentizados? Nuestro objetivo es resolverlos y potenciarlos, pero se ha aprobado el Estatuto y el REF y tampoco vemos que lo firmado repercuta en la ciudadanía: no lo vemos en sanidad, con esperas interminables, con los graves problemas en vías de Tenerife, con lo de Aena, que es cuando se intensifica la presión aunque se acordó antes.

¿Esa beligerancia la vincula a que el adversario de CC es el PSOE?

Sí, pero apelo a la responsabilidad para, más allá de estrategias electorales, establecer dialogos por el bien general. No comprendemos que se hagan acciones contra Canarias que desechan el diálogo.

Y, sin embargo, si la mejor suma en las Islas (el 26M) es PSOE-CC, ¿descarta ese pacto o CC, tras 32 años, debe ser oposición?

Tendrá que decidirlo el PSOE en Canarias cuando llegue el día. Ahora bien, estamos más que preparados para dirigir el Gobierno de Canarias, que necesita un cambio de velocidad para bien.

Es decir, no lo descarta...

Corresponde al PSOE canario.

¿Qué medidas para Canarias aplicarán de Gobernar el Estado que contrarresten eso de la voz isleña?

El PSOE ha tenido magníficos diputados canarios y defenderemos las Islas de forma prioritaria en sanidad, infraestructuras, para que el aeropuerto Tenerife Sur sea de la vanguardia europea, impulsando el puerto de Fonsalía, reforzando la protección social y la educación, mejorando pensiones y salario mínimo, y recuperando un espacio de convivencia en el que quepamos todos.

En economía, se les reprocha que vuelven a traer la recesión...

Pues es curioso, porque todos los indicadores europeas avalan la gestión de Sánchez y, con Zapatero, la crisis arrasó a todos los gobiernos de cualquier color. Hasta Obama lo pasó muy mal. Pero somos conscientes de los avances y de los no aciertos del PSOE, y en estos 10 meses hemos avanzado en derechos, empleo y en los indicadores económicos. Sin embargo, en Canarias tenemos un problema, porque hay un 20% de paro, algo inaceptable y culpa de la mala praxis del Gobierno isleño.